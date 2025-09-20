0

DT de Burnley tomó radical decisión con Oliver Sonne para partido ante Nottingham Forest

¡Oficial! De cara al vital duelo de HOY ante Nottingham Forest, el técnico de Burnley Scott Parker tomó una firme medida sobre el lateral peruano, Oliver Sonne.

Solange Banchon
DT de Burnley y la medida que tomó con Oliver Sonne para la fecha 5 de la Premier League
HOY sábado, Burnley recibirá a Nottingham Forest en el partido válido por la fecha 5 de la Premier League 2025-26 en el Turf Moor Stadium, sin embargo, a poco de este encuentro, el estratega del futbolista Oliver Sonne tomó una drástica decisión.

Sucede que, el técnico inglés Scott Parker no convocó nuevamente al popular 'Vikingo' para el duelo contra el 'Bosque'. Esta medida dejó sorprendidos a los fanáticos ya que, en el choque ante Liverpool tampoco había entrado en lista.

Vale recordar que, los 'Clarets' vienen de sumar una dura derrota por la mínima diferencia frente al cuadro dirigido por Arne Slot; resultado que, los colocó en los últimos lugares de la Premier League 2025-26. Ante este escenario, el conjunto de Oliver Sonne tendrá la urgencia de poder hacerse fuerte y derrotar a su rival de turno.

Burnley

Lista de convocados de Burnley ante Nottingham Forest

Números de Oliver Sonne con Burnley esta temporada

De hecho, en lo que viene siendo la actual temporada, el seleccionado nacional ha logrado ser convocado en 4 partidos; de los cuales 3 fueron por la Premier League, mientras tanto, el duelo restante corresponde a la EFL Cup 25/26.

¿Hasta cuándo es el contrato de Oliver Sonne con Burnley?

El lateral derecho tiene contrato con Burnley de Inglaterra hasta mediados de la temporada 2029. Su llegada a su actual escuadra se dio tras gozar de un buen presente con Silkeborg de Dinamarca.

Valor en el mercado de Oliver Sonne

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, Oliver Sonne se encuentra tasado en 2.70 millones de euros en el mercado de pases a sus 24 años tras la última actualización. No obstante, su máximo valor (3 millones de euros) la alcanzó con Silkeborg a finales del 2024.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Fútbol Peruano