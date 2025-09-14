DT de Sonne dejó fuerte calificativo sobre jugadores de Burnley tras derrota: "Estoy inmensamente..."

Burnley del lateral Oliver Sonne sigue de malas tras sumar una nueva derrota en la fecha 4 de la Premier League 2025-26. El último domingo, los 'Clarets' perdieron 1-0 ante Liverpool con un inédito penal que convirtió el egipcio, Mohamed Salah en la agonía del partido.

DT de Burnley dejó rotundo calificativo sobre sus futbolistas

Luego de este duro resultado obtenido en condición de local, el entrenador del cuadro 'Vinotinto', Scott Parker habló en rueda de prensa, y valoró la labor de su equipo frente a los 'Reds' en Turf Moor. En esa línea, señaló sentirse muy "orgulloso" de sus futbolistas, pues dejaron la vida en el campo.

"Creo que el factor decisivo para mí fue que hoy cumplimos con todo lo que nos propusimos. Estoy inmensamente orgulloso de los jugadores. El partido terminó de forma muy desgarradora para nosotros, pero así son las cosas", sostuvo para Sky Sports.

Scott Parker habló tras derrota de Burnley

De otro lado, Parker también fue bastante autocrítico e indicó que en algunos momentos del partido, la defensa Burnley dejó algunos espacios, con lo cual, la ofensiva de Liverpool pudo hacerles daño.

"Sabíamos lo que necesitábamos ser, y creo que eso se nota en ciertos momentos del partido. Le abres la cancha a este equipo, y probablemente sean uno de los mejores del mundo en aprovechar eso", añadió.

¿Por qué Oliver Sonne no jugó en el Burnley vs Liverpool?

Según reportes internacionales, Scott Parker habría dejado fuera de lista a Oliver Sonne para el duelo entre Burnley vs Liverpool por la Premier League 2025-26 ya que se reintegró a las prácticas de manera tardía, con lo cual, el estratega inglés prefirió considerar a los jugadores que venían siendo parte de los entrenamientos durante la semana.