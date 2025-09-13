Manchester City vs Manchester United EN VIVO por Premier League: horario, pronóstico y dónde ver

¡Un nuevo derbi en el Etihad Stadium! Este domingo 14 de septiembre, Manchester City vs Manchester United serán protagonistas de un partido de alto calibre correspondiente a la jornada 4 de la Premier League 2025-26. Las acciones iniciarán a partir de las 10:30 horas locales de Perú. Asimismo, pues seguir todo el minuto a minuto vía las señales de ESPN y Disney+ Premium.

Antesala del partido Manchester City vs Manchester United

Se abre un nuevo capítulo en la historia del derbi de Mánchester. El City y el United lucharán por quedarse con una victoria y así poder extender su superioridad en el historial de ambos equipos, tras el último empate logrado en abril de este año, por lo que el duelo promete una sed de revancha.

Justamente, en uno de sus choques más recientes, los 'Citizens' se vieron superados sorpresivamente por un marcador de 2-1 ante el Brighton en condición de visitantes, resultado que los obliga a hacerse fuertes en el Etihad y regresar a la senda del triunfo ante su eterno rival.

Manchester City enfrentó a Brighton por la Premier League 2025-26

Al respecto, en la antesala del vital compromiso, el DT del Manchester City habló sobre la llegada de Gianluigi Donnarumma y las sensibles bajas del equipo. A su vez, se tomó el tiempo para referirse a su futuro dentro de la institución inglesa.

"Me gusta mirar hacia adelante. ¿Pero cuánto tiempo me quedaré? Cuando firmé por tres años, nunca imaginé que me quedaría una década. Estoy muy orgulloso de ello. Quiero ayudar al equipo, al club, una y otra vez", sostuvo el entrenador.

Mientras que, el Manchester United luchó hasta el final pero consiguió derrotar a Burnley por un marcador de 3-2 en la reciente jornada de la Premier League 2025-26 desde Old Trafford. Conscientes de que, necesitan sumar de a tres para no distanciarse del líder, Arsenal, los 'Diablos Rojos' buscarán dejar la vida en el campo para dar el golpe frente al cuadro del 'Pep' Guardiola.

Manchester United derrotó a Burnley por la Premier League 2025-26

¿Cuándo juega Manchester City vs Manchester United?

Según la programación oficial, Manchester City vs Manchester United se verán las caras este domingo 14 de septiembre por la fecha 4 de la Premier League 2025-26 en el Etihad Stadium.

Manchester City recibirá al Manchester United por la Premier League 2025-26

¿A qué hora juega Manchester City vs Manchester United?

Manchester City recibirá al Manchester United en el derbi de Mánchester a partir de las 10:30 horas locales de Perú o las 16:30 horas de Inglaterra. Consulta la guía de horarios en el resto de países.

México: 09:30 horas

Perú: 10:30 horas

Ecuador: 10:30 horas

Colombia: 10:30 horas

Bolivia: 11:30 horas

Venezuela: 11:30 horas

Chile: 11:30 horas

Argentina: 12:30 horas

Brasil: 12:30 horas

Uruguay: 12:30 horas

Inglaterra: 16:30 horas

¿Dónde ver Manchester City vs Manchester United?

No te pierdas la transmisión EN VIVO del duelo que afrontarán Manchester City vs Manchester United por la Premier League 2025-26 a través de las señales exclusivas de Disney+ Premium y ESPN en toda Sudamérica.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina

Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, ESPN Brasil

Canadá: DAZN Canada, fuboTV Canada, Amazon Prime Video, Fubo Sports Network Canada

Chile: Disney+ Premium, ESPN

Colombia: Disney+ Premium, ESPN

Ecuador: Disney+ Premium, ESPN

Internacional: Sport 24

México: Caliente TV, Amazon Prime Video, FOX Mexico

Paraguay: Disney+ Premium, ESPN

Perú: Disney+ Premium, ESPN

Estados Unidos: Peacock

Uruguay: ESPM, Disney+ Premium

Venezuela: Disney+ Premium, inter, ESPN

Inglaterra: Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD

Manchester City vs Manchester United: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, Manchester City es favorito para ganar el derbi de Mánchester, válido por la cuarta fecha de la Premier League 2025-26.

Casas de Apuestas Manchester City Empate Manchester United Betsson 1.80 4.05 4.20 Betano 1.82 4.10 4.35 Bet365 1.75 3.90 4.33 1XBET 1.80 4.11 4.39

Manchester United vs Manchester United: alineaciones posibles

Manchester United: Altay Bayindir, Luke Shaw, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Mason Mount, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

Altay Bayindir, Luke Shaw, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Mason Mount, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. Manchester City: James Trafford, Rayan Ait Nouri, Abdukodir Khusanov, John Stones, Matheus Nunes,Tijjani Reijnders, Rodri, Bernardo Silva, Omar Marmoush, Oscar Bobb y Erling Haaland.

Manchester City: últimos 5 partidos

Brighton 2-1 Manchester City

Manchester City 0-2 Tottenham

Wolverhampton 0-4 Manchester City

Palermo 0-3 Manchester City

Manchester City 3-4 Al Hilal

Manchester United: últimos 5 partidos

Manchester United 3-2 Burnley

Grimsby 2-2 Manchester United

Fulham 1-1 Manchester United

Manchester United 0-1 Arsenal

Manchester United 1-1 Fiorentina

¿Dónde jugarán Manchester City vs Manchester United?

El Etihad Stadium, ubicado en Reino Unido será el escenario principal para el partidazo entre Manchester City vs Manchester United por la jornada 4 de la Premier League 2025-26. Aquel recinto deportivo cuenta con capacidad para 53,600 aficionados.