¿A qué hora juega Manchester City vs Manchester United y dónde ver el partido por Premier League?

Se reanuda la jornada 4 de la Premier League y uno de los juegos estelares será el derby de Manchester entre el Manchester City y el Manchester United este domingo 14 de septiembre de 2025 a las 10:30 a. m. (Hora de Perú). Este encuentro se disputará en el Etihad Stadium, que tiene una capacidad de 55 mil espectadores.

¿A qué hora juega Manchester City vs Manchester United?

09: 30 a.m. hora de México

10:30 a. m. hora de Perú, Colombia y Ecuador

11:30 a. m. hora de Venezuela y Bolivia

12: 30 p.m. hora Chile

¿Dónde ver Manchester City vs Manchester United EN VIVO?

El clásico de Manchester entre el Manchester City y el Manchester United se podrá ver por ESPN y estará disponible para su transmisión a través de Disney+.

¿Cómo llegan Manchester City vs Manchester United?

Manchester City, actualmente dirigido por Pep Guardiola, está generando muchas dudas en esta nueva campaña de la Premier League, ya que se encuentra en el puesto 13 de la tabla de posiciones.

Manchester City llega al partido contra United tras una victoria y dos derrotas.

Con 3 jornadas disputadas, el City ha logrado una victoria contundente ante Wolverhampton en la primera fecha, pero en las dos siguientes solo ha sufrido derrotas ante Tottenham Hotspur y Brighton & Hove Albion por 2 a 0 y 2 a 1 respectivamente.

Por otro lado, el Manchester United tampoco ha dejado buenas expectativas a sus hinchas, ya que solo lograron una victoria ante el Burnley y actualmente ocupa el puesto 9 de la Premier League.

Manchester United llega al duelo contra City luego de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota.

Luego, solo consiguió una derrota por 1 a 0 ante Arsenal y un empate ante el Fulham. De esta manera, ambos clubes no llegan en buena forma al partido, pero sin duda será un gran clásico.