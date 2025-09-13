Partidos de hoy EN VIVO, domingo 14 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Las grandes ligas del mundo continúan con grandes emociones. Para ello, aquí te dejamos la programación completa. En la Premier League juegan el City vs United, en LaLiga de España juega Barcelona vs Valencia. Además, en Sudamérica continúa los diversos torneos, como en Ecuador se juega el clásico entre Emelec vs Barcelona SC. Revisa el horario y canales de transmisión de los partidos de hoy domingo 14 de septiembre.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Alianza Universidad vs Cienciano
|L1 Max, Fanatiz
|13:00
|Binacional vs ADT
|L1 Max, Fanatiz
|15:00
|Melgar vs Universitario
|L1 Max, Fanatiz
|17:30
|Cusco vs Sporting Cristal
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Burnley vs Liverpool
|ESPN, Disney+
|10:30
|Manchester City vs Manchester United
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|Celta de Vigo vs Girona
|Disney+
|9:15
|Levante vs Real Betis
|Disney+
|11:30
|Osasuna vs Rayo Vallecano
|ESPN3, Disney+
|14:00
|Barcelona vs Valencia
|Zapping, DIRECTV
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|5:30
|Roma vs Torino
|ESPN, Disney+
|8:00
|Atalanta vs Lecce
|ESPN, Disney+
|8:00
|Pisa vs Udinese
|ESPN, Disney+
|11:00
|Sassuolo vs Lazio
|ESPN, Disney+
|13:45
|Milan vs Bologna
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|St. Pauli vs Augsburg
|Disney+, Canal GOAT
|10:30
|Borussia M'gladbach vs Werder Bremen
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Lille vs Toulouse
|Disney+
|10:15
|Brest vs Paris
|Disney+
|10:15
|Metz vs Angers SCO
|Disney+
|10:15
|Strasbourg vs Le Havre
|Disney+
|10:15
|PSG vs Lens
|Disney+
|13:45
|Rennes vs Lyon
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Estrela vs Vitória Guimarães
|12:00
|Arouca vs Casa Pia
|14:30
|Sporting Braga vs Gil Vicente
|GolTV
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Gimnasia La Plata vs Unión Santa Fe
|TNT Sports, Max Argentina
|13:00
|Instituto vs Argentinos Juniors
|TyC Sports, ESPN Argentina
|15:30
|Rosario Central vs Boca Juniors
|TyC Sports, ESPN
|18:00
|Defensa y Justicia vs Platense
|TNT Sports, Max Argentina
|18:00
|Tigre vs Talleres Córdoba
|TyC Sports, ESPN Premium
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|ABB vs Wilstermann
|Futbol Canal
|16:15
|Gualberto Villarroel SJ vs Always Ready
|Futbol Canal
|18:30
|Aurora vs The Strongest
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|RB Bragantino vs Sport Recife
|Fanatiz, Premiere
|14:00
|Juventude vs Flamengo
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Atlético Mineiro vs Santos
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|15:30
|São Paulo vs Botafogo
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Santa Fe vs Unión Magdalena
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|16:10
|Deportivo Cali vs Deportivo Pasto
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|18:20
|Deportivo Pereira vs Llaneros
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|20:30
|Deportes Tolima vs Boyacá Chicó
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|El Nacional vs Macará
|Canal del Futbol
|14:00
|Técnico Universitario vs Deportivo Cuenca
|Canal del Futbol
|17:30
|Emelec vs Barcelona
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Nacional Asunción vs Olimpia
|Tigo Sports
|17:00
|Sportivo Trinidense vs Deportivo Recoleta
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|River Plate vs Progreso
|GolTV, Disney+, VTV+
|11:00
|Juventud vs Torque
|GolTV, Disney+, VTV+
|13:30
|Danubio vs Cerro
|Disney+, VTV+
|16:00
|Plaza Colonia vs Nacional
|Disney+, VTV+
|18:30
|Miramar Misiones vs Wanderers
|GolTV, Disney+, VTV+
Partidos de hoy en Primera División Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Portuguesa vs Deportivo Táchira
|17:00
|Carabobo vs Caracas
|18:30
|Monagas vs UCV
Partidos de hoy en Eredivisie
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|5:15
|Excelsior vs Sparta Rotterdam
|ESPN, Watch ESPN
|7:30
|Utrecht vs Groningen
|ESPN 2, Watch ESPN
|7:30
|Heracles vs AZ
|Disney+
|9:45
|Telstar vs Fortuna Sittard
|ESPN, Watch ESPN
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Querétaro vs Monterrey
|TUDN, FOX Mexico, Tubi Mexico
|20:00
|Atlético San Luis vs Tijuana
|TUDN, ESPN Mexico, ViX
El horario de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.