Partidos de hoy EN VIVO, domingo 14 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos en vivo a disputarse este domingo 14 de septiembre. En la Premier hay clásico de Mánchester y en Ecuador se enfrenta Emelec vs Barcelona SC.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 14 de septiembre en las grandes ligas
Programación de partidos en vivo para este domingo 14 de septiembre en las grandes ligas
Las grandes ligas del mundo continúan con grandes emociones. Para ello, aquí te dejamos la programación completa. En la Premier League juegan el City vs United, en LaLiga de España juega Barcelona vs Valencia. Además, en Sudamérica continúa los diversos torneos, como en Ecuador se juega el clásico entre Emelec vs Barcelona SC. Revisa el horario y canales de transmisión de los partidos de hoy domingo 14 de septiembre.

Manchester City recibirá al Manchester United por la fecha 4 de la Premier League

PUEDES VER: Manchester City vs Manchester United EN VIVO por Premier League: horario, pronóstico y dónde ver

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Alianza Universidad vs CiencianoL1 Max, Fanatiz
13:00Binacional vs ADTL1 Max, Fanatiz
15:00Melgar vs UniversitarioL1 Max, Fanatiz
17:30Cusco vs Sporting CristalL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Burnley vs LiverpoolESPN, Disney+
10:30Manchester City vs Manchester UnitedESPN, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
7:00Celta de Vigo vs GironaDisney+
9:15Levante vs Real BetisDisney+
11:30Osasuna vs Rayo VallecanoESPN3, Disney+
14:00Barcelona vs ValenciaZapping, DIRECTV

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
5:30Roma vs TorinoESPN, Disney+
8:00Atalanta vs LecceESPN, Disney+
8:00Pisa vs UdineseESPN, Disney+
11:00 Sassuolo vs LazioESPN, Disney+
13:45Milan vs BolognaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
8:30St. Pauli vs AugsburgDisney+, Canal GOAT
10:30Borussia M'gladbach vs Werder BremenDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Lille vs ToulouseDisney+
10:15Brest vs ParisDisney+
10:15Metz vs Angers SCODisney+
10:15Strasbourg vs Le HavreDisney+
10:15PSG vs LensDisney+
13:45Rennes vs LyonESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Estrela vs Vitória Guimarães
12:00Arouca vs Casa Pia
14:30Sporting Braga vs Gil VicenteGolTV

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Gimnasia La Plata vs Unión Santa FeTNT Sports, Max Argentina
13:00Instituto vs Argentinos JuniorsTyC Sports, ESPN Argentina
15:30Rosario Central vs Boca JuniorsTyC Sports, ESPN
18:00Defensa y Justicia vs PlatenseTNT Sports, Max Argentina
18:00Tigre vs Talleres CórdobaTyC Sports, ESPN Premium

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00ABB vs WilstermannFutbol Canal
16:15Gualberto Villarroel SJ vs Always ReadyFutbol Canal
18:30Aurora vs The StrongestFutbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
9:00RB Bragantino vs Sport RecifeFanatiz, Premiere
14:00Juventude vs FlamengoFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Atlético Mineiro vs SantosFanatiz, Premiere, Zapping
15:30São Paulo vs BotafogoFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Santa Fe vs Unión MagdalenaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
16:10Deportivo Cali vs Deportivo PastoRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
18:20Deportivo Pereira vs LlanerosRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
20:30Deportes Tolima vs Boyacá ChicóRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
11:45El Nacional vs MacaráCanal del Futbol
14:00Técnico Universitario vs Deportivo CuencaCanal del Futbol
17:30Emelec vs BarcelonaCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Nacional Asunción vs OlimpiaTigo Sports
17:00Sportivo Trinidense vs Deportivo RecoletaTigo Sports

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
8:30River Plate vs ProgresoGolTV, Disney+, VTV+
11:00Juventud vs TorqueGolTV, Disney+, VTV+
13:30Danubio vs CerroDisney+, VTV+
16:00Plaza Colonia vs NacionalDisney+, VTV+
18:30Miramar Misiones vs WanderersGolTV, Disney+, VTV+

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Portuguesa vs Deportivo Táchira
17:00Carabobo vs Caracas
18:30Monagas vs UCV

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIOPARTIDOSTV
5:15Excelsior vs Sparta RotterdamESPN, Watch ESPN
7:30Utrecht vs GroningenESPN 2, Watch ESPN
7:30Heracles vs AZDisney+
9:45Telstar vs Fortuna SittardESPN, Watch ESPN

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Querétaro vs MonterreyTUDN, FOX Mexico, Tubi Mexico
20:00Atlético San Luis vs TijuanaTUDN, ESPN Mexico, ViX

El horario de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

