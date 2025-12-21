Prensa brasileña calificó rotundamente a André Carrillo tras ganar la Copa de Brasil: "Entró..."

André Carrillo volvió a ser noticia en Perú por su consagración como campeón de la Copa de Brasil. El peruano es uno de los mejores jugadores que tiene el Corinthians y festejó de gran manera ser parte de este título. Hay que recordar que el futbolista cierra el año tras su regreso a las canchas hace un par de meses tras una dura lesión que lo llevó a operarse.

Con su ingreso a los 69 minutos fue suficiente para que la prensa brasileña califique su rendimiento. Dorival Junior, DT del Corinthians, le dio la confianza para que ingrese de cambio por el lesionado Raniele. "Entró en el último momento para cerrar los espacios del Vasco y ofreció una buena actuación", comentó el medio Globo de Brasil.

André Carrillo recibió una calificación de 7.0 en la final de la Copa de Brasil / Vía Globo Brasil

André Carrillo está muy cómodo en Brasil y está seguro de mantener su contrato por toda la temporada 2026. Seguro que con los premios de la Copa de Brasil se reforzarán de la mejor manera, además tienen como su máxima estrella al delantero Memphis Depay. Corinthians se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cuántos títulos tiene André Carrillo?

El extremo peruano se coronó campeón de la Copa de Brasil y llegó a alcanzar los 18 títulos en su carrera, quedando a un paso de igual el récord de Claudio Pizarro que tiene 19 títulos. Con el ex delantero, ya ex retirado, es muy probable que la 'Culebra' sea el peruano más ganador de la historia. Además, esperan que pueda volver a Alianza Lima.

¿André Carrillo volverá a la Liga 1?

Todos creían que podría volver a Alianza Lima, pero el mismo Carrillo ha confesado que estaría dispuesto a jugar en Universitario su clásico rival. El delantero siempre ha priorizado el bienestar de su familia, así que si no siente que es factible mudarse a Perú, no lo hará. Por ahora tiene 34 años, aún le quedan muchos años de carrera.