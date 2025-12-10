¡Espectacular! André Carrillo se lució con gran pase que terminó en gol de Corinthians - VIDEO

Corinthians y Cruzeiro disputan un interesante partido por la Copa de Brasil, siendo André Carrillo uno de los jugadores más participativos de su equipo durante el primer tiempo, ayudando incluso para convertir el primer gol. Y es que su gran servicio terminó en la anotación de Memphis Depay.

Como era de esperarse, este tanto generó la desazón en los hinchas que llegaron al Estadio Mineirao, ubicado en Belo Horizonte, mientras que la algarabía se desató en la banca de suplentes del ‘Timao’. El atacante peruano, comienza a ponerse en forma nuevamente para alegría de sus hinchas.

André Carrillo apareció así en el Corinthians y Cruzeiro

Transcurría el minuto 21 del primer tiempo cuando Corinthians se fue al ataque a través de un buen contragolpe. La ‘Culebra’ recibió el balón y avanzó por el costado, para luego centrar de gran forma. Memphis Depay logró mover las redes del arco, luego que antes recibiera un pase de cabeza.

(Video: Sportv)

De esta manera, André Carrillo busca ganarse el corazón de los hinchas de Corinthians, luchando cada partido para recuperar su mejor versión, luego de haber estado alejado de las canchas por una lesión que tuvo y de la cual pudo recuperarse satisfactoriamente.

Para muchos, la ‘Culebra’ es uno de los futbolistas más desequilibrantes que tuvo la selección peruana en los últimos tiempos; sin embargo, fue blanco de críticas en más de una ocasión por su bajo nivel en la Blanquirroja. Ahora, vive una nueva etapa en Corinthians en busca de los objetivos.

André Carrillo: equipos en los que jugó