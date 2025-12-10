- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Man City
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Alianza Lima vs Zhetysu
- Tabla de Champions
- Cruz Azul vs Flamengo
- Universitario
¡Espectacular! André Carrillo se lució con gran pase que terminó en gol de Corinthians - VIDEO
El futbolista André Carrillo apareció con gran acción para el gol de Corinthians sobre Cruzeiro por la Copa de Brasil que generó la algarabía de los hinchas.
Corinthians y Cruzeiro disputan un interesante partido por la Copa de Brasil, siendo André Carrillo uno de los jugadores más participativos de su equipo durante el primer tiempo, ayudando incluso para convertir el primer gol. Y es que su gran servicio terminó en la anotación de Memphis Depay.
Como era de esperarse, este tanto generó la desazón en los hinchas que llegaron al Estadio Mineirao, ubicado en Belo Horizonte, mientras que la algarabía se desató en la banca de suplentes del ‘Timao’. El atacante peruano, comienza a ponerse en forma nuevamente para alegría de sus hinchas.
André Carrillo apareció así en el Corinthians y Cruzeiro
Transcurría el minuto 21 del primer tiempo cuando Corinthians se fue al ataque a través de un buen contragolpe. La ‘Culebra’ recibió el balón y avanzó por el costado, para luego centrar de gran forma. Memphis Depay logró mover las redes del arco, luego que antes recibiera un pase de cabeza.
(Video: Sportv)
De esta manera, André Carrillo busca ganarse el corazón de los hinchas de Corinthians, luchando cada partido para recuperar su mejor versión, luego de haber estado alejado de las canchas por una lesión que tuvo y de la cual pudo recuperarse satisfactoriamente.
Para muchos, la ‘Culebra’ es uno de los futbolistas más desequilibrantes que tuvo la selección peruana en los últimos tiempos; sin embargo, fue blanco de críticas en más de una ocasión por su bajo nivel en la Blanquirroja. Ahora, vive una nueva etapa en Corinthians en busca de los objetivos.
André Carrillo: equipos en los que jugó
- Alianza Lima (Perú)
- Sporting Lisboa (Portugal)
- Benfica (Portugal)
- Watford (Inglaterra)
- Al Hilal (Arabia Saudita)
- Al-Qadisiyah (Arabia Saudita)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90