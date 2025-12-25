Prensa de Uruguay da reveladora noticia de Alianza Lima e impacta a hinchas: "Tuvo que..."
En medio del mercado de pases, Alianza Lima es noticia en la prensa de Uruguay con impactante noticia que ha dejado pasmados a aficionados. ¿Qué pasó?
Alianza Lima se ha ganado un nombre en el continente por toda la historia que registra en sus más de 100 años de fundación. Es por ello, que diversos países de Sudamérica están pendientes de sus actividades y en esta ocasión no pasaron desapercibido lo que concierne a su amistoso internacional contra Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez.
Resulta, que hay información de última hora sobre el evento entre Alianza Lima vs Inter Miami en Matute para el próximo 24 de enero. Sin embargo, Universitario también anunció su "Noche Crema" para el mismo día, por lo que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dio una firme postura ante este hecho.
Así reaccionó la prensa de Uruguay sobre posible reprogramación del Alianza Lima vs Inter Miami
Sabiendo que Luis Suárez es uno de los referentes de dicho país, no quieren dejar al aire lo que será su visita a Perú para enfrentar a Alianza Lima. Ahora, hay posibilidades que el duelo de los blanquiazules ante Inter Miami cambie de fecha, por lo que la prensa de Uruguay pone en alerta uno de los partidos de pretemporada para el 'Pistolero'.
"No se puede. Alianza Lima tuvo que posponer amistoso contra el Inter Miami de Luis Suárez por seguridad. El partido correspondía a la "Noche Blanquiazul". Tampoco se jugará la "Noche Crema" entre Universitario y Universidad de Chile. Los clubes peruanos Universitario y Alianza Lima tendrán que programar de nuevo, por motivos de seguridad, los partidos de pretemporada que habían anunciado para el 24 de enero contra Universidad de Chile e Inter Miami, anunció este miércoles el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.", informa el medio "Fútbol Uy".
Prensa de Uruguay informa situación del partido entre Alianza Lima e Inter Miami.
Reunión de urgencia entre Alianza Lima y Universitario
Recientemente, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reveló que no es viable que Alianza Lima y Universitario afronten el mismo día su noche de presentación. De esta manera, se estima una reunión lo más antes posible para encontrar una solución que no afecte a ninguna de las instituciones deportivas.
"No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar", indicó la autoridad de nuestro país.
