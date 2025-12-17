Universitario confirmó que su Noche Crema 2026 será en la misma fecha que Alianza vs. Inter Miami

¡Atención! Universitario de Deportes confirmó mediante sus redes sociales que la Noche Crema 2026, donde presentará a todo su plantel en un partido de exhibición, se realizará exactamente el mismo día que la Noche Blanquiazul de Alianza Lima, en la que su máximo rival enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en un duelo amistoso. La fecha lanzada por ambos clubes es el sábado 24 de enero.

Desde que se confirmó cuándo se enfrentarán los íntimos al elenco de Florida, muchos hinchas merengues especularon con el posible cambio de la Noche Crema. Y es que evidentemente, dejando de lado los colores, ver al campeón del mundo y otros astros compitiendo es mucho más llamativo que un encuentro de presentación, por lo que no querían que opacara al club de sus amores. No obstante, la administración de Ate se mostró firme en su decisión y rectificó la fecha.

Es así como Universitario de Deportes se enfrentará a la Universidad de Chile el próximo sábado 24 de enero en el Estadio Monumental, aunque todavía no hay horario confirmado. De todas formas, teniendo en cuenta que normalmente se hace entre las 19.00 y 21.00 horas, por lo que probablemente en algún momento choque con el enfrentamiento entre Alianza Lima de Paolo Guerrero e Inter Miami de Lionel Messi.

¿Cuándo salen a la venta las entradas de la Noche Crema 2026?

Hoy mismo. Según Universitario, las entradas para la Noche Crema 2026 empiezan a venderse este miércoles 17 de diciembre desde las 19.00 horas, aunque únicamente para los Socios Cremas y Adherentes que estén al día en sus pagos. Luego, el jueves 18 de diciembre se continuará con la programación a las 19.00 horas para toda la hinchada en general.

De momento no se han filtrado los precios para el duelo del tricampeón peruano, pero probablemente se filtren poco antes de la hora establecida para la venta de boletos. Los merengues deberán presentar a un plantel altamente competitivo si quieren conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores.