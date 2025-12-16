Confirmado: Rodrigo Ureña deja Universitario y será nuevo jugador de Millonarios

Finalmente, la historia del destino de Rodrigo Ureña ha llegado a su fin. Realmente se hizo una novela del tema de su salida de Universitario, pero él estaba decidido en cerrar ese ciclo y cambiar de camiseta. Hasta llegó a ser relacionado con Alianza Lima, pero el mismo club blanquiazul lo descartó. El día de mañana el club colombiano hará el anuncio oficial.

"Acordadas las condiciones para el traspaso del volante chileno de Universitario de Deportes al club de Colombia. Las conversaciones han sido fructíferas e incluso se acordó facilidades de pago para el club de Bogotá. El monto acordado será menor a lo establecido en la cláusula. Todo se va a formalizar mañana", reveló el periodista Gustavo Peralta. La presión del jugador fue clave para que acepten un monto de menor al de la cláusula fijada.