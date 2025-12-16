- Hoy:
¿La Noche Crema 2026 cambia de fecha por culpa de Alianza Lima? Esto se sabe
Universitario está cerca de anunciar su partido de presentación en el Monumental y podría perjudicar a los blanquiazules.
Sin duda la gran noticia del día, más que nada por el fútbol peruano, es la confirmación del partido de Alianza Lima vs Inter Miami. El equipo de Lionel Messi volverá al Perú y el evento estará en los ojos del mundo por la presencia del argentino. El partido a jugarse es por la Noche Blanquiazul, ya que ese día los blanquiazules presentarán su plantel para la temporada 2026.
Lo que muchos no sabían es que Universitario de Deportes también esta preparando su famosa Noche Crema para la presentación de su plantel de cara a la nueva temporada en la que buscarán el tetracampeonato. El rival, hasta el momento, sería la Universidad de Chile. Aunque, no se descarta que pueda ser otro club. El problema aquí es la fecha del evento.
"El sábado 24 de enero sería la fecha pactada para la Noche Crema del 2026. Aún no hay garantías oficiales, pero el club apunta a que el evento se realice ese día. El rival que más suena es la U de Chile", reveló el medio Tiempo Crema. En Universitario estarían planeando realizar su presentación el mismo día de la presentación de Alianza Lima.
La Noche Crema de Universitario se jugaría el 24 de enero / Fuente: Diego Fernández
Universitario podría recibir la negativa
Alianza Lima tiene todo a su favor en esta situación, pues ya acordó primero con la PNP para las garantías del evento y el día de hoy ya confirmaron la fecha para el 2024. Universitario también hizo la solicitud, pero después de los blanquiazules. Es muy poco probable que puedan aceptar, pues habría dos eventos importantes en el mismo día y la PNP podría verse afectada. Si aceptan, podrían quitarle visibilidad al partido de Alianza Lima.
La nueva fecha de la Noche Crema
Universitario presiona para que se mantenga la fecha, ya que ambos partidos serán en escenarios que no están cerca y no habría cruce de hinchadas. Sin embargo, la nueva fecha que se está tomando en cuenta sería el 26 de enero. El día lunes 26 podría ser la fecha oficial de la Noche Crema. En los próximos días se revelará la fecha final.
