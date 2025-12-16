¿Deja Universitario? José 'Tunche' Rivera maneja importantes ofertas de Colombia

Universitario ya se encuentra en plena planificación para la temporada 2026 en medio de polémicas salidas como la de Jorge Fossati. El DT uruguayo se fue y con la llegada de Jesús Rabanal empezará una nueva aventura con el cuadro crema. En medio del problema que tiene la U para lograr la permanencia de Rodrigo Ureña, se habla de una posible salida de José Rivera, más conocido como el 'Tunche'.

Tranquilamente se puede decir que es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Universitario. A pesar de que muchas veces no ha sido titular, termina anotando goles importantes cuando ingresa de cambio. De esta manera ha ayuda al equipo con victorias importantes que los ha llevado a ser tricampeones. Ahora podría mudarse a Colombia.

"El delantero José Rivera es pretendido por dos equipos de la primera división de Colombia. Tiene contrato hasta fines de 2026 con. La próxima semana se esperan novedades", señaló el periodista Ernesto Macedo. Se sabe desde hace mucho que el 'Tunche' está en búsqueda de protagonismo y tras ser tricampeón con Universitario, no sería mala idea probar suerte en el exterior.

José Rivera podría jugar en el fútbol colombiano / Fuente: Ernesto Macedo

Los números de José Rivera en Universitario

En la última temporada, a pesar de no ser titular indiscutible, llegó a anotar 12 goles, superando su marca de la temporada 2024 (11). Estos números habrían que equipos del exterior se fijen en él. Además en Colombia tiene de referencia al delantero peruano Luis Ramos, que viene de hacer una gran temporada con la camiseta de América de Cali.

Universitario quiere renovarle a José Rivera

Antes de que se haga público el interés de algunos equipos de Colombia por el 'Tunche', desde Ate ya estaban convencidos de renovar el contrato del delantero de 28 años. Si bien su vínculo es hasta fines del 2026, la idea era asegurar su continuidad con una mejora económica. Todo dependerá de la oferta del exterior, si es mayor podría despedirse de Universitario.