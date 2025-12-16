Millonarios toma radical decisión antes de cerrar fichaje de Rodrigo Ureña: "Su transferencia..."

Rodrigo Ureña estaría cerca de salir de Universitario para fichar por Millonarios de Colombia de cara a la temporada 2026. En Colombia están ilusionados con la llegada del futbolista chileno y antes de cerrar su fichaje, el equipo azul tomó una radical decisión que podría afectar el futuro de la institución.

Universitario de Deportes se coronó como tricampeón del fútbol peruano, pero podría despedirse de una de sus figuras extranjeras. Rodrigo Ureña podría seguir su trayectoria futbolística en Colombia vistiendo la camiseta de Millonarios.

La radical decisión de Millonarios en medio del fichaje de Ureña

Millonarios busca encaminarse a formar el equipo ideal para empezar la temporada 2026 con el mejor plantel y entre sus planes estaría concretar la llegada de Rodrigo Ureña. Las negociaciones están encaminadas entre Millonario y Universitario, pero esto también afectaría a uno de sus jugadores actuales.

El periodista Julián Capera señaló que el equipo colombiano está tratando de resolver la situación de Nicolás Arévalo. El jugador se desenvuelve como mediocampista y ante los rumores de la llegada de Ureña, su transferencia a un equipo ucraniano toma cada vez más fuerza.

"Millonarios recibió oferta formal de un equipo ucraniano por el mediocampista Nicolás Arévalo y esta semana negocia su transferencia", explicó a través de sus redes sociales.

Millonarios se despediría de mediocampista ante rumores de Ureña.

¿Rodrigo Ureña se va a Millonarios?

Para que la transferencia del jugador chileno de 32 años, Rodrigo Ureña, logre concretarse, Universitario de Deportes y Millonarios tienen que llegar a un acuerdo para acordar la cifra de la venta.