La publicación de Millonarios en medio de la posible llegada de Rodrigo Ureña

Luego del tricampeonato de Universitario en la Liga 1, los hinchas cremas viven días de incertidumbre debido a la noticia que se conoció respecto al futuro de Rodrigo Ureña. Y es que Millonarios de Colombia busca el fichaje del volante chileno, una de las figuras que tiene la ‘U’ actualmente.

Según el periodista Gustavo Peralta, a través de su cuenta de X, ya hay comunicación entre la institución merengue y el club cafetero por el ‘Pitbull’, y en los próximos días puede definirse todo. De concretarse, el volante chileno dejará Ate con tres títulos nacionales obtenidos de manera consecutiva.

Millonarios captó la atención de los hinchas en redes sociales

De acuerdo a sus recientes publicaciones en redes sociales, Millonarios compartió lo que fue parte de los entrenamientos en su complejo con miras al siguiente objetivo. En imágenes aparecen los futbolistas del plantel realizando los trabajos respectivos. ¿Se unirá Ureña?

La publicación de Millonarios FC

Aunque el post no guarda relación con el posible fichaje del futbolista de Universitario de Deportes, lo cierto es que no deja de captar la atención de los hinchas de la ‘U’ que siguen atentos a lo que será el desenlace de esta negociación. De no concretarse el pase del ‘Pitbull’, se quedará mentalizado en lugar por el tetracampeonato y llegar lejos en la Copa Libertadores 2026.

Vale mencionar que el futbolista desató una serie de interrogantes entre los aficionados, quienes esperan que pueda continuar en el club por mucho tiempo para lograr las metas. Su experiencia en el campo ha sido de mucha ayuda en la 'U', lo que le permitió incluso ser convocado a la selección chilena por el extécnico Ricardo Gareca.

¿Cuánto se cotiza Rodrigo Ureña?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Rodrigo Ureña tiene un valor en el mercado actual de 800 mil €.