Universitario cerca de perder a futbolista cotizado en casi un millón de euros: "Traspaso..."

Universitario de Deportes tiene la obligación de poder seguir su buena racha y lograr el tetracampeonato de la Liga 1 en la siguiente temporada. Con ese objetivo en mente, la directiva merengue está enfocada en poder armar un plantel sumamente competitivo. No obstante, en pleno mercado de fichajes, se conoció que están cerca de perder a una figura con una millonaria cotización.

Universitario cerca de perder a futbolista cotizado en casi un millón de euros

En los últimos días se conoció que Rodrigo Ureña está muy cerca de protagonizar uno de los movimientos más importantes del mercado de pases, luego de despertar el interés de Millonarios de Colombia, club que busca ficharlo de cara a la temporada 2026. En ese contexto, la directiva del cuadro colombiano ya se encuentra en negociaciones con la 'U' por los servicios del volante chileno.

Sobre esta situación, el periodista Gustavo Peralta brindó nuevos detalles y aseguró que las conversaciones han avanzado de manera significativa. De acuerdo con su información, solo restan algunos aspectos contractuales para cerrar el traspaso, los cuales se pueden resolver en las próximas horas.

Rodrigo Ureña está a detalles de dejar Universitario y firmar por Millonarios de Colombia.

"Está cerca de darse el traspaso de Rodrigo Ureña a Millonarios de Colombia, pero aún faltan algunos pasos formales que podrían ya darse mañana", fue la información que compartió el citado comunicador mediante su cuenta de 'X'.

De concretarse la salida del mediocampista, el cuadro merengue no iniciará de la mejor manera el mercado de fichajes, ya que recientemente perdió a Jorge Fossati como director técnico y ahora estaría a punto de desprenderse de una de las piezas más importantes de su mediocampo.

Rodrigo Ureña y sus números en Universitario

Rodrigo Ureña llegó a Universitario en la temporada 2023 como uno de los refuerzos más destacados y, desde entonces, se consolidó como un referente en el centro del campo. Su aporte fue clave tanto en la salida limpia del balón como en el equilibrio defensivo del equipo.

Durante las tres temporadas que vistió la camiseta crema, el mediocentro chileno disputó 99 partidos oficiales, registró 2 goles y 6 asistencias, y fue parte fundamental del plantel que logró el tricampeonato nacional, dejando una huella importante en la institución.

¿Cuál es el valor de mercado de Rodrigo Ureña?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Rodrigo Ureña ha logrado mantener una gran cotización en el mercado de pases. A sus 32 años, el volante ostenta un valor de mercado de 800 mil euros.