¿Cristal, Alianza o la 'U'? Jesús Castillo impactó al confesar su verdadero hinchaje: "Corazón"
El volante de Universitario, Jesús Castillo sorprendió a la afición merengue al brindar detalles de su verdadero hinchaje con una reveladora frase. ¿Qué dijo?
Jesús Castillo es uno de los refuerzos más importantes que tuvo Universitario de Deportes esta temporada. El ex Gil Vicente de Portugal se adaptó al estilo de juego del exentrenador uruguayo Jorge Fossati y demostró su jerarquía luego su paso por el fútbol europeo.
El pivote nacional dejó en claro es todo un profesional pese a haber defendido la camiseta de Sporting Cristal por varias temporadas. Bajo ese escenario, a través de una reciente entrevista con el programa de YouTube 'Y Uno Feliz Podcast', fue consultado respecto a su hinchaje por un club peruano y su respuesta sorprendió.
"Es algo que todo el mundo se pregunta y que todo el mundo se responde solo también, que yo nunca lo he dicho. Yo nunca fui hincha de ningún equipo", manifestó Castillo.
Fue entonces que el mediocampista de la 'U' narró como su entorno quiso que simpatice por Alianza Lima, sin embargo, nunca se logró sentir identificado. "Mis papás, más mi papá que mi mamá, me quiso hacer hincha de Alianza. Me llevó una vez al estadio, aunque no recuerdo cómo fue el partido ni nada. Pero me llevó una vez, lo recuerdo, y ahí nunca más. Luego fui creciendo, fui viendo de otra manera el fútbol y no me sentía hincha de ese equipo. Entonces dije: no soy hincha de nadie", añadió.
¿De qué club peruano es hincha Jesús Castillo?
Con todo lo antes mencionado, Jesús Castillo reconoció que tras su fichaje por el actual tricampeón del fútbol peruano sintió bastante simpatía, además, destacó la "magnitud" y responsabilidad que tiene todo futbolista que viste los colores del elenco crema.
Jesús Castillo llegó a Universitario desde esta temporada/Foto: Instagram
"Pero al llegar aquí (Universitario) siento que he conectado muy bien con el club, con los hinchas, y porque tengo personas cercanas que me meten esa idea en la cabeza, y se ha ganado mi corazón. Es diferente cuando juegas en contra que a favor, las veces que he jugado en contra ya sabía de la magnitud que era el equipo y hay muchos que no pueden jugar con eso en contra. Estando a favor es muy lindo, tienes ganas de jugar siempre", sentenció.
