Fossati rompe su silencio y deja sorpresivo mensaje tras salida de la U: "Uno por uno..."

Tras días de expectativa, Jorge Fossati no continuó como técnico de Universitario de Deportes con un título nacional obtenido recientemente. La decisión fue oficializada por el propio club a través de sus redes sociales, confirmando su no continuidad para luchar por el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores.

Horas después de anunciarse su salida, el estratega uruguayo sorprendió con un particular video que se difundió recientemente donde se dirige a todos los hinchas luego de no haber podido continuar con el proyecto. Como se recuerda, el ‘Nono’ regresó a la ‘U’ tras la salida de Fabián Bustos.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Universitario de Deportes?

“Hola a toda la hinchada crema. Los quería saludar, abrazar uno por uno. Ya llegará el momento de hablar, de aclarar si es necesario. Hoy los quería abrazar a todos y decirles que, como siempre, les deseo lo mejor”, dijo Jorge Fossati en un video que fue compartido por TV Perú Deportes.

El técnico uruguayo dejó frases emotivas que causaron algunas interrogantes sobre su situación, luego que todos pensaban que iba a continuar al mando y con un contrato vigente. Y es que su partida abrió el debate entre los aficionados que esperan poder conseguir los objetivos en el 2026.