Universitario alista nueva opción en caso no llegue Javier Rabanal como DT: "Expectativa"

Javier Rabanal suena fuerte como el flamante reemplazo de Jorge Fossati en Universitario. Sin embargo, en Ate también manejan una destacada alternativa.

Solange Banchon
Universitario maneja otra alternativa si se cae la llegada de Javier Rabanal
Universitario maneja otra alternativa si se cae la llegada de Javier Rabanal | LIBERO
Días claves en Universitario. Tras la repentina salida de Jorge Fossati, la directiva del club merengue se interesa en la posible incorporación del DT español Javier Rabanal de Independiente del Valle de Ecuador. Sin embargo, por ahora aún no se define su arribo a Ate y desde la institución crema ya alistan otra opción.

Periodista de Ecuador se refirió a la posible llegada de Javier Rabanal a Universitario

Universitario alista nueva opción como DT en caso no se concrete la llegada de Javier Rabanal

De acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, el área deportiva del club viene analizando una nueva alternativa en caso se termine cayendo el fichaje del estratega de 46 años.

"El director técnico español Javier Rabanal está cerca, pero aún no hay nada cerrado. Será un fin de semana de decisiones en Universitario de Deportes. Además, hay otra opción en expectativa", señaló

Por su parte, en la reciente edición del programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta señaló que desde hace algunos días ya se venía rumoreando que Javier Rabanal y la directiva del 'Matagigantes' iban a llegar a un acuerdo para rescindir su contrato, en vista que la relación entre ambas partes se había desgastado.

"No quiere decir que él hoy se desvincula de Independiente del Valle por la oferta de la 'U'. Lo que me cuentan a mi de Ecuador es que la decisión del presidente de IDV estaba en llegar a un acuerdo con Rabanal porque la relación ya no estaba de lo mejor y él también quería la salida más allá de haber campeonado", sostuvo.

En ese sentido, el comunicador reveló que el club ya se planteó una fecha límite para poder definir la llegada de Javier Rabanal a tienda crema; caso contrario irán con todo por la siguiente alternativa.

"Entiendo que el lunes se debe tomar una decisión final para dictaminar si Rabanal termina cerrando absolutamente todo, económico, visto bueno del administrador Franco Velazco y demás puntos, o van por la otra opción que tiene Universitario, si se cae lo de Rabanal seguramente van por esa posibilidad que no va a ser difícil tampoco", acotó.

