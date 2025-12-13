Independiente del Valle definió el futuro de Javier Rabanal tras interés de la 'U': "Informamos..."

Universitario de Deportes está en la búsqueda de su nuevo entrenador para la temporada 2026 y uno de los nombres que más revuelo ha ocasionado es Javier Rabanal, DT de Independiente del Valle. Tras ello, el cuadro ecuatoriano no tardó en reaccionar y tomó una contundente decisión con relación al futuro del estratega español.

Independiente del Valle definió el futuro de Javier Rabanal tras interés de Universitario

Luego de conocerse el gran interés de la directiva crema por hacerse con los servicios del entrenador, Independiente del Valle anunció, mediante un comunicado, que Javier Rabanal no continuará al mando del equipo de cara a la siguiente temporada, tras rescindir su contrato por mutuo acuerdo.

"El club informa a su afición, medios de comunicación y al público en general que, luego de las conversaciones mantenidas y de mutuo acuerdo, se ha decidido dar por concluida la relación con el director técnico Javier Rabanal", mencionaron en este pronunciamiento.

Javier Rabanal dejó de ser entrenador de Independiente del Valle.

De igual manera, le agradecieron al español por su profesionalismo durante los dos años que permaneció al mando del equipo y lideró de gran manera el proyecto deportivo encomendado, además recordaron el campeonato de la LigaPro de Ecuador que lograron bajo su mandato.

Por otra parte, señalaron que Javier Rabanal seguirá dirigiendo al primer equipo hasta el final de la presente temporada, luego de ello quedará libre. "Informamos que el profesor Rabanal se mantendrá al frente del primer equipo hasta el final de la temporada", recalcaron.

Javier Rabanal quedó libre para firmar con Universitario

De esta forma, el estratega español de 46 años quedó con el camino libre para poder firmar contrato con Universitario y convertirse en el reemplazo de Jorge Fossati en busca del tetracampeonato de la Liga 1.

Según reveló Gustavo Peralta, la directica crema ha avanzando a pasos agigantados en poder concretar la firma de Javier Rabanal, aunque por el momento aún no han llegado a un acuerdo y todo se podría definir en los próximo días.