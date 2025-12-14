En Uruguay anuncian que Abel Hernández no llegará a Universitario y jugará en otro grande: "Acuerdo"

Uno de los futbolistas extranjeros que venía siendo del gusto de la directiva de Universitario de Deportes es Abel Hernández. Sin embargo, con la salida oficial del técnico Jorge Fossati, esa posibilidad se ve cada vez más lejana. Bajo ese contexto, desde Uruguay impactaron al anunciar cuál será el futuro del atacante de 35 años.

En Uruguay revelaron cuál será el futuro de Abel Hernández el 2026

El País acaba de informar que el goleador de Liverpool FC de Uruguay tiene casi todo acordado para volver a Peñarol la temporada 2026. De esta forma, el ariete charrúa regresará al 'Aurinegro' en calidad de agente libre, tras finalizar su contrato con 'La Cuchilla' este 2025.

"Abel Hernández se acerca a Peñarol: "Hay acuerdo de palabra" para que llegue por tercera vez al Carbonero", precisó el prestigioso medio uruguayo en su sitio web.

Abel Hernández volverá a Peñarol para la temporada 2026/Foto: El País

Por su parte, también reconocieron que los 'Mirasoles' incorporan a una importante figura en ofensiva, pues viene de tener un valioso registro goleador. "El mejor jugador y máximo artillero de la Liga AUF Uruguaya 2025 vuelve al club de sus amores para la próxima temporada, con sed de revancha. Este año convirtió 26 goles en 39 partidos", agregaron.

A falta de hacerse oficial su fichaje para el 2026, Abel Hernández apunta a nuevamente hacer historia con el 'Decano' en el torneo uruguayo y fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Representante de Abel Hernández habló sobre el futuro del delantero

A través de una entrevista para Entre Bolas, el agente del delantero, Pablo Betancourt confirmó que el 'Carbonero' va con todo para el fichaje del destacado jugador. "Tenemos una oferta concreta de Olimpia de Paraguay y el Mirassol de Brasil también está interesado. Si viene para acá puede alargar mucho su carrera, me encantaría traerlo para acá. Es prioridad para Peñarol", expresó.