0
EN VIVO
Real Madrid vs Alavés por LaLiga
EN VIVO
Sporting Cristal vs Cusco FC por la vuelta de los playoffs

En Uruguay anuncian que Abel Hernández no llegará a Universitario y jugará en otro grande: "Acuerdo"

El País de Uruguay dio la sorpresa al revelar que el delantero Abel Hernández será el flamante fichaje de otro grande tras descartarse su llegada a Universitario.

Solange Banchon
Abel Hernández definió su futuro para la temporada 2026, revelan en Uruguay
Abel Hernández definió su futuro para la temporada 2026, revelan en Uruguay | Liverpool FC
COMPARTIR

Uno de los futbolistas extranjeros que venía siendo del gusto de la directiva de Universitario de Deportes es Abel Hernández. Sin embargo, con la salida oficial del técnico Jorge Fossati, esa posibilidad se ve cada vez más lejana. Bajo ese contexto, desde Uruguay impactaron al anunciar cuál será el futuro del atacante de 35 años.

Jesús Castillo dio detalles de su verdadero hinchaje por un club peruano

PUEDES VER: ¿Cristal, Alianza o la 'U'? Jesús Castillo impactó al confesar su verdadero hinchaje: "Corazón"

En Uruguay revelaron cuál será el futuro de Abel Hernández el 2026

El País acaba de informar que el goleador de Liverpool FC de Uruguay tiene casi todo acordado para volver a Peñarol la temporada 2026. De esta forma, el ariete charrúa regresará al 'Aurinegro' en calidad de agente libre, tras finalizar su contrato con 'La Cuchilla' este 2025.

"Abel Hernández se acerca a Peñarol: "Hay acuerdo de palabra" para que llegue por tercera vez al Carbonero", precisó el prestigioso medio uruguayo en su sitio web.

Abel Hernández

Abel Hernández volverá a Peñarol para la temporada 2026/Foto: El País

Por su parte, también reconocieron que los 'Mirasoles' incorporan a una importante figura en ofensiva, pues viene de tener un valioso registro goleador. "El mejor jugador y máximo artillero de la Liga AUF Uruguaya 2025 vuelve al club de sus amores para la próxima temporada, con sed de revancha. Este año convirtió 26 goles en 39 partidos", agregaron.

A falta de hacerse oficial su fichaje para el 2026, Abel Hernández apunta a nuevamente hacer historia con el 'Decano' en el torneo uruguayo y fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Representante de Abel Hernández habló sobre el futuro del delantero

A través de una entrevista para Entre Bolas, el agente del delantero, Pablo Betancourt confirmó que el 'Carbonero' va con todo para el fichaje del destacado jugador. "Tenemos una oferta concreta de Olimpia de Paraguay y el Mirassol de Brasil también está interesado. Si viene para acá puede alargar mucho su carrera, me encantaría traerlo para acá. Es prioridad para Peñarol", expresó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. ¿Nuevo fichaje? Ex Botafogo luce camiseta de Sporting Cristal con contundente mensaje: "Corazón"

  2. Dejó la 'U' en busca de nuevos retos y ahora se despide de su club: "Me llevo los mejores recuerdos"

  3. Sporting Cristal da la sorpresa e incorpora a ex Universitario para impacto de hinchas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano