Sporting Cristal da la sorpresa e incorpora a ex Universitario para impacto de hinchas

Sporting Cristal se alista para lo que será su último partido del año 2025 ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. La ilusión de los celestes es superar la llave ante los 'dorados' en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que el hincha tiene altas expectativas en cumplir su objetivo. En medio de esta coyuntura, se reveló que un ex Universitario se incorporó al primer equipo que genera un sinfín de emociones en la afición.

Ex Universitario se sumó a Sporting Cristal

Nos referimos a Christofer Gonzales, el volante de 33 años que fue ausente en los últimos compromisos de los 'rimenses' por una lesión en la rodilla. Se estimaba que el popular 'Canchita' se pierda toda la temporada 2025 con Sporting Cristal, pero de último momento ha sido la gran novedad al ser uno de los integrantes que viajó con los celestes a Cusco.

Christofer Gonzales convocado en Sporting Cristal.

Eso sí, se aguarda que Paulo Autuori tome una decisión a pocas horas del partido ante Cusco FC, sabiendo que se juega el todo por el todo en la altura de la Ciudad Imperial para poner al conjunto del Rímac en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Solo el estratega sabe de su nivel en los entrenamientos de cara a un cotejo trascendental, por lo que tiene algunas posibilidades de formar parte de los suplentes.

Sporting Cristal tiene una baja para partido ante Cusco FC

En medio de la novedad de ver a Christofer Gonzales con el primer equipo de Sporting Cristal en Cusco, se pudo conocer que Felipe Vizeu es la gran ausencia del equipo de Autuori para el choque ante los 'dorados'. De esta manera, el atacante brasileño le dice adiós a la temporada 2025 con ciertas dudas en la afición por su fichaje como '9'.

Dicho esto, se asegura la titularidad de Irven Ávila para el compromiso ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. El 'Cholito' arrancó en el partido de ida que se disputó en el Estadio Nacional, por lo que ahora partirá desde el 'vamos' en este último encuentro del 2025.

Christofer Gonzales, excampeón con Universitario

Christofer Gonzales tuvo su pasado en Universitario de Deportes y es uno de los integrantes que fue parte del título del 2023. El popular 'Canchita' se ganó un nombre en la institución crema, pero luego reveló sentir un cariño especial para el elenco celeste. Ahora, el volante se concentra de lleno con los 'rimenses' para conseguir el gran objetivo que es clasificar a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026.