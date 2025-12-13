Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO: cuándo juega, hora, pronóstico y dónde ver los playoffs de Liga 1

Cusco FC vs Sporting Cristal cara a cara protagonizan un intenso duelo con pronóstico reservado, este domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El enfrentamiento que definirá a 'Perú 2' en la clasificación a la Copa Libertadores iniciará a las 6.00 p. m. en el horario peruano y con la transmisión de L1 MAX.

Sporting Cristal vs Cusco FC por los playoffs de Liga 1 2025

Cusco FC y Sporting Cristal volverán a verse las caras en un duelo decisivo por los playoffs de la Liga 1, con un boleto internacional en juego y la presión propia de una serie que llega abierta a su definición. El encuentro se disputará este domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario donde los cusqueños buscarán hacerse fuertes ante su gente para revertir la historia.

El cuadro celeste, de Paulo Autuori, llega con una ligera ventaja tras lo ocurrido en el partido de ida, pero sabe que nada está resuelto en una llave que definirá al Perú 2 para la Copa Libertadores 2026. El ganador asegurará su presencia directa en la fase de grupos del torneo continental, mientras que el perdedor deberá conformarse con el cupo de Perú 3, que obliga a iniciar el camino desde las rondas previas.

En el conjunto de Miguel Rondelli, todas las miradas apuntan a Facundo Callejo, máximo artillero del campeonato en la temporada 2025 y principal carta ofensiva del equipo. Su presencia en el área aéreo lo convierten en una amenaza para la defensa rimense, especialmente en un partido donde cada balón detenido puede ser determinante.

Sporting Cristal vs Cusco FC por los playoff.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC iniciará a las 6.00 p. m. de este domingo 14 de diciembre. Mira la programación del duelo según tu ubicación.

Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 7:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 8:00 p. m.

México y Centroamérica: 5:00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (Nueva York, Washington y Florida) / 5:00 p. m. (Los Ángeles)

España: 1:00 a. m. (del lunes 15)

¿Qué canal transmite el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO?

El partido de Sporting Cristal vs. Cusco FC será emitido EN VIVO por internet a través de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible tanto en su señal de TV por suscripción como en su plataforma digital L1 Play. Podrás sintonizar la transmisión mediante DirecTV, Claro TV, Best Cable y otros operadores autorizados.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Sporting Cristal vs Cusco FC?

Estos son los operadores donde podrás seguir la señal de Liga 1 MAX para ver el partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC:

Claro TV: canales 510 HD y 10 SD

DirecTV: canales 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canales 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canales 48.1 HD y 149 SD.

Sporting Cristal vs Cusco FC pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Cusco FC empate Sporting Cristal Betsson 1.88 3.45 3.95 Betano.pe 1.90 3.65 4.45 bet365 1.83 3.50 4.10 1xBet 1.74 3.79 4.27 CoolbetLATAM 1.85 3.45 4.25 DoradoBet 1.87 3.40 4.20

Cusco FC vs Sporting Cristal: historial

Sporting Cristal 1-0 Cusco | 10.12.25

Cusco 3-2 Sporting Cristal | 14.09.25

Sporting Cristal 1-0 Cusco | 13.04.25

Cusco 1-1 Sporting Cristal | 22.09.24

Sporting Cristal 2-0 Cusco | 21.04.24

Cusco 4-1 Sporting Cristal | 29.09.23.

Cusco FC vs Sporting Cristal: posibles alineaciones

Cusco FC: Pedro Díaz; Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Miguel Aucca, José Zevallos, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Nicolás Silva, Lucas Colitto, Iván Colman y Facundo Callejo.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Nicolás Pasquini, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Gustavo Cazzonati, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Írven Ávila.