Sporting Cristal venció 2-1 a la U de Chile y logró un valioso reconocimiento internacional

Sporting Cristal sacó un gran rendimiento en el campo y logró vencer a la U de Chile en un prestigioso torneo internacional, desatancado la euforia en los hinchas.

Angel Curo

Composición: Líbero
Sporting Cristal está a puerta de jugar un vital partido ante Cusco FC por los playoffs de la Liga 1, donde tendrá el objetivo de quedarse con el cupo de Perú 2; aunque, sumaron otro año sin títulos. No obstante, sus divisiones menores siguen obteniendo grandes victorias y recientemente vencieron a la U de Chile en un torneo internacional, obteniendo un valioso reconocimiento.

Cusco FC recibe a Sporting Cristal por la final vuelta de los Playoffs de la Liga 1 2025

PUEDES VER: Los imponentes onces de Sporting Cristal vs Cusco FC para definir los playoffs de Liga 1 2025

Sporting Cristal venció a la U de Chile y logró un reconocimiento internacional

En esta ocasión nos referimos a la categoría Sub-13, que viene participando en la Super Copa Altos, un prestigioso torneo internacional de la misma categoría que reúne a importantes clubes sudamericanos y tiene como objetivo potenciar el desarrollo de las divisiones menores.

Los rimenses no habían mostrado su mejor versión en su anterior presentación, donde cayeron ante Independiente del Valle. Sin embargo, pese a la derrota, lograron asegurar su clasificación al partido por el tercer y cuarto puesto, instancia en la que debían medirse ante la U de Chile.

En este encuentro, Sporting Cristal firmó una destacada actuación y logró abrir el marcador a los 20 minutos, gracias a un potente remate de larga distancia de José Bravo, que contó con la complicidad del arquero rival. El gol desató la algarabía celeste y permitió que el equipo se fuera al descanso con ventaja.

Sporting Cristal

Sporting Cristal venció a la U de Chile por 2-1 y se quedó con el tercer puesto en la Super Copa Altos.

Ya en la segunda mitad, a los 67 minutos, la escuadra bajopontina amplió la diferencia con un derechazo desde fuera del área de Valentino Ramos. No obstante, apenas dos minutos después, la U de Chile logró descontar mediante una brillante acción individual de Martín Fuentes, quien se abrió paso entre cinco defensores y definió para poner el 2-1.

Pese al intento de reacción, el marcador no volvió a moverse hasta el final del encuentro. De esta manera, tras el pitazo final, se desató la celebración en la delegación celeste, que festejó haberse asegurado un lugar en el podio y la obtención del tercer puesto en este prestigioso torneo internacional.

Angel Curo


Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte.

