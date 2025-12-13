Alineaciones Sporting Cristal vs Cusco FC: imponentes onces de Autuori y Rondelli para Playoffs

Sporting Cristal sale a defender la ventaja por la mínima ante Cusco FC por los Playoffs vuelta de la Liga 1 2025 este domingo 14 de diciembre. Los celestes visitarán a los 'Guerreros Dorados' con la convicción de ganar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y así poner su nombre como "Perú 2" en la Copa Libertadores 2026. ¿Cuáles son los onces que alistan Paulo Autuori y Miguel Rondelli?

Alineación de Sporting Cristal:

Diego Enríquez; Nicolás Pasquini, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Gustavo Cazzonati, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Írven Ávila .

Luego de derrotar 1-0 a su rival de turno en el Estadio Nacional de Lima, Autuori y su cuerpo técnico saben que la llave sigue abierta y no pueden dar ningún margen de error en la Ciudad Imperial. Sin embargo, como es de conocimiento el conjunto cervecero tendrá las bajas confirmadas de Christofer Gonzáles y Yoshimar Yotún por lesión.

Mientras que, Luis Abram y el delantero brasileño Felipe Vizeu están en duda, y de acuerdo a lo que decida el área médica podrían sumar minutos frente a Cusco FC. Ante este escenario, el encargado de ser el hombre gol en el cuadro de La Florida es Írven Ávila.

Sporting Cristal apunta al triunfo sobre Cusco FC de visita

Con relación al resto del equipo, se espera que no existan grandes modificaciones y todo apunta a que Paulo Autuori mandaría al campo el mismo once que arrancó en el coloso del José Díaz.

Alineación de Cusco FC:

Pedro Díaz; Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Miguel Aucca, José Zevallos, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Nicolás Silva, Lucas Colitto, Iván Colman y Facundo Callejo .

De otro lado, el equipo local, Cusco FC tendrá la presión de darle vuelta al marcador desde el primer minuto si no quieren alejarse de la posibilidad de ser "Perú 2" en la Conmebol Libertadores 2026. Los 'Dorados' saben que la altura estará a su favor, por ello, tratarán de imponer su autoridad y demostrar su favoritismo jugando en el Garcilaso de la Vega.

Cusco FC busca la remontada ante Sporting Cristal

Sin embargo, no todas son buenas noticias ya que la baja más sensible que tendrá el plantel liderado por Miguel Rondelli será el defensa peruano-venezolano Alex Custodio quien se sintió en el duelo de ida contra los celestes. Según indicó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, el jugador sufrió de una distensión en el ligamento colateral de la rodilla, situación que hace difícil su presencia en los Playoffs de vuelta.

Su reemplazante se perfila para ser el futbolista Miguel Aucca. El volante del elenco cusqueño es pieza clave en el esquema y sumado a algunos referentes como, Colitto, Colman y Callejo en ataque esperan ser las principales armas contra los rimenses.