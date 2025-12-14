- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Sporting Cristal
- Alavés vs Real Madrid
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga Peruana de Vóley
¿Nuevo fichaje? Ex Botafogo luce camiseta de Sporting Cristal con contundente mensaje: "Corazón"
Exdelantero de Botafogo, club campeón de Copa Libertadores, da la sorpresa al lucir con camiseta de Sporting Cristal con firme mensaje en redes sociales.
Sporting Cristal es uno de los clubes que logró tener en sus filas a muchos futbolista de alto nivel. Hay quienes quedaron en el recuerdo de los aficionados y otros que pasaron desapercibidos por diversos factores. No obstante, ahora un ex Botafogo dio de qué hablar al lucir inesperadamente la camiseta celeste en medio de este mercado de pases.
Ex Botafogo se luce con camiseta de Sporting Cristal
Se trata de Brenner Marlos, recordado atacante de Sporting Cristal que llegó a La Florida en la temporada 2023 en medio de la renovación en la apuesta por el mercado brasileño. En aquel año, la directiva celeste trajo refuerzos de Brasil como Tiago Nunes, Ignácio Da Silva y el mismo delantero en mención.
Pese a estar una temporada con altos y bajos, Brenner Marlos, con pasado en Botafogo e Internacional de Brasil, quedó enamorado de Sporting Cristal y ahora los recordó en el día de su aniversario número 70. A través de redes sociales, el ahora artillero de Nam Dihn FC de Vietnam lució la 'mica' celeste con potente mensaje.
"Feliz cumple mi querido Sporting Cristal. Siempre en mi corazón", escribió Brenner Marlos en su cuenta de Instagram, con una postal de uno de los goles gritados en el Estadio Alberto Gallardo.
Brenner Marlos no olvida a Sporting Cristal en la fecha de su aniversario.
Brenner Marlos y sus números con Sporting Cristal
Durante la temporada 2023, Brenner Marlos afrontó un total de 42 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. El atacante brasileño se lució con 15 anotaciones y cuatro asistencias en un total de 2791 minutos. Números aceptables para un atacante en un año, pero que la directiva optó por nuevos nombres para los siguientes años.
¿En qué clubes jugó Brenner Marlos?
Estos son los equipos por los que pasó Brenner Marlos a lo largo de su carrera profesional:
- Juventude (Brasil)
- Internacional (Brasil)
- Botafogo (Brasil)
- Goiás (Brasil)
- Avaí FC (Brasil)
- Bangkok United (Tailandia)
- Fagiano Okayama (Japón)
- Remo (Brasil)
- Ituano (Brasil)
- Sporting Cristal (Perú)
- América Mineiro (Brasil)
- Nam Dinh FC (Vietnam)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90