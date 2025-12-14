¿Nuevo fichaje? Ex Botafogo luce camiseta de Sporting Cristal con contundente mensaje: "Corazón"

Sporting Cristal es uno de los clubes que logró tener en sus filas a muchos futbolista de alto nivel. Hay quienes quedaron en el recuerdo de los aficionados y otros que pasaron desapercibidos por diversos factores. No obstante, ahora un ex Botafogo dio de qué hablar al lucir inesperadamente la camiseta celeste en medio de este mercado de pases.

Ex Botafogo se luce con camiseta de Sporting Cristal

Se trata de Brenner Marlos, recordado atacante de Sporting Cristal que llegó a La Florida en la temporada 2023 en medio de la renovación en la apuesta por el mercado brasileño. En aquel año, la directiva celeste trajo refuerzos de Brasil como Tiago Nunes, Ignácio Da Silva y el mismo delantero en mención.

Pese a estar una temporada con altos y bajos, Brenner Marlos, con pasado en Botafogo e Internacional de Brasil, quedó enamorado de Sporting Cristal y ahora los recordó en el día de su aniversario número 70. A través de redes sociales, el ahora artillero de Nam Dihn FC de Vietnam lució la 'mica' celeste con potente mensaje.

"Feliz cumple mi querido Sporting Cristal. Siempre en mi corazón", escribió Brenner Marlos en su cuenta de Instagram, con una postal de uno de los goles gritados en el Estadio Alberto Gallardo.

Brenner Marlos no olvida a Sporting Cristal en la fecha de su aniversario.

Brenner Marlos y sus números con Sporting Cristal

Durante la temporada 2023, Brenner Marlos afrontó un total de 42 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. El atacante brasileño se lució con 15 anotaciones y cuatro asistencias en un total de 2791 minutos. Números aceptables para un atacante en un año, pero que la directiva optó por nuevos nombres para los siguientes años.

¿En qué clubes jugó Brenner Marlos?

Estos son los equipos por los que pasó Brenner Marlos a lo largo de su carrera profesional: