Alianza Lima pagó por su pase, firmó hasta el 2027 y ahora luce feliz en su nuevo equipo: "Casa"

Alianza Lima fue uno de los clubes que tuvo protagonismo en el mercado de pases del fútbol peruano. Los blanquiazules decidieron incorporar a destacados talentos nacionales como internacionales. Uno de los puestos donde renovaron fue en la delantera.

Para este 2026, los íntimos dejaron libre a Hernán Barcos y cedieron a préstamo a Matías Succar. Apostaron por la incorporación de Luis Ramos y Federico Girotti. Junto a Paolo Guerrero serán los 9 de Alianza Lima para la Liga 1 y Copa Libertadores.

Precisamente, Matías Succar está a préstamo en Cienciano por toda la temporada. El delantero de 26 años llegó a la 'Ciudad Imperial' para realizar los trabajos de pretemporada con su nuevo equipo.

Mediante sus redes sociales, el 'Papá' informó a sus hinchas que el centrodelantero es uno de los refuerzos y su experiencia será importante para que puedan cumplir con sus objetivos.

"El centrodelantero ya se encuentra en la ciudad imperial para sumarse al plantel de Cienciano y reforzar el ataque con toda su experiencia. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Matías!", indicaron.

Matías Succar es el flamante refuerzo de Cienciano.

Alianza Lima pagó por el pase de Matías Succar

Para la mitad de temporada del 2024, Alianza Lima decidió fichar a Matías Succar. El delantero tenía contrato con Mannucci, incluso era una de las figuras del equipo trujillano.

Según se conoció, los blanquiazules compraron una parte de la carta pase de Succar y Mannucci se quedó con un porcentaje. La cláusula de salida del atacante estaba valorizado en medio millón de euros.