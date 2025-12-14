0
Se fue de Sporting Cristal y ahora rompió el mercado firmando por CD Moquegua: "A dejar el alma"

Futbolista que dejó Sporting Cristal sorprendió a los hinchas tras ser anunciado por todo lo alto como nuevo refuerzo de CD Moquegua para la Liga 1 2026.

Solange Banchon
CD Moquegua hizo oficial el fichaje de ex Sporting Cristal para el 2026
CD Moquegua hizo oficial el fichaje de ex Sporting Cristal para el 2026 | Composición: Líbero
La temporada 2026 promete ser realmente interesante ya que varios de los clubes participantes vienen reforzando sus equipos con destacadas contrataciones, y figuras de experiencia en el balompié nacional. Ahora, se conoció que un jugador que se fue de Sporting Cristal firmó contrato con CD Moquegua.

Cusco FC recibe a Sporting Cristal por la final vuelta de los Playoffs de la Liga 1 2025

PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Cusco FC: imponentes onces de Autuori y Rondelli para Playoffs

Se fue de Sporting Cristal y ahora fue anunciado en CD Moquegua

Carlos Grados dejó ADT de Tarma a fines del 2025 para ser nueva incorporación de 'La Fuerza del Sur'. Mediante las redes sociales, el elenco recién ascendido a la Liga 1 2026 hizo oficial su fichaje por todo el 2026, resaltando su labor profesional.

"¡Un guardián para Moquegua! Carlos Grados llega para custodiar nuestro arco con valentía que distingue a los porteros hechos para los momentos grandes. Un arquero que transmite seguridad, que ordena desde el fondo y que llega dispuesto a dejar el alma por estos colores. Moquegua suma un guardián más. ¡A romperla, Grados!", señaló el club en su cuenta de Facebook.

Los números de Carlos Grados con ADT esta temporada

El guardameta de 30 años acaba de unirse a las filas del equipo dirigido por Jaime Serna después de ser uno de los referentes en el arco de ADT de Tarma. Con el 'Vendaval Celeste' disputó 21 partidos oficiales, recibió 30 goles, asimismo mantuvo su portería en cero hasta en 7 ocasiones y sumó 1,890 minutos.

Carlos Grados y su paso por Sporting Cristal

Carlos Grados fue canterano de Sporting Cristal, además llegó a debutar de manera oficial. Durante su etapa en la institución bajopontina jugó 19 compromisos, siendo en su mayoría suplente. Al contar con poca continuidad, el club anuncia su salida a finales del 2018 y decide fichar por Ayacucho FC.

Carlos Grados

Carlos Grados jugó por Sporting Cristal

Trayectoria profesional de Carlos Grados

  • Sporting Cristal
  • Ayacucho FC
  • Carlos Stein
  • César Vallejo
  • ADT de Tarma

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

