Sporting Cristal y los posibles rivales que enfrentará en Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal terminó una temporada para el olvido donde cayó por 2-1 en el global ante Cusco FC en los playoffs de la Liga 1, quedándose sin conseguir ninguno de sus objetivos. Los rimenses sumaron una nueva temporada sin títulos y por si fuese poco tras la derrota tendrá que disputar la Fase Previa de la Copa Libertadores 2026 tras quedar como Perú 3.

Los posibles rivales de Sporting Cristal en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

El único premio consuelo para los rimenses es que tendrán que disputar un partido menos rumbo a la fase de grupos. Aunque, no todo es alegría pues en la Fase 2 de la Copa Libertadores puede enfrentar a rivales de gran nivel y complicar su clasificación.

De esta manera, ya se conocen a sus posibles contrincantes. No obstante, cabe señalar que por el momento, aún quedan varios equipos por confirmar su presencia en las diversas etapas del torneo continental.

Ganadores de la Fase 1

Argentinos Jrs.

Botafogo o Sao Paulo

Bahía (Brasil)

Huachipato (Chile)

O’Higgins (Chile)

Tolima o Atlético Nacional (Colombia)

Medellín (Colombia)

The Strongest o campeón de Copa Bolivia

Liga de Quito / Barcelona SC / Universidad Católica (Ecuador)

Guaraní (Paraguay)

Liverpool (Uruguay)

Carabobo (Venezuela)

En esa línea, teniendo en cuenta que su posible rival también puede salir de los ganadores de la Fase 1, si el destino lo establece, es posible que exista un cruce entre Sporting Cristal y Alianza Lima rumbo a la fase de grupos de la Libertadores.

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Los rimenses deberán esperar al sorteo de la Copa Libertadores para conocer en concreto a sus posibles rivales en Fase 2 del torneo. De acuerdo a lo informado por la Conmebol, esta ceremonia se realizará el próximo jueves 18 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora peruana) en la sede del ente sudamericano en Paraguay.

Sporting Cristal puede perder millonaria suma por no clasificar a fase de grupos

Otra de las malas noticias para la hinchada bajopontina es que tras no haber podido asegurar su pase a la fase de grupos, corren el riesgo de dejar de sumar 3 millones de dólares en sus arcas, cifra que otorga la Conmebol por llegar a esta etapa. De esta forma, están obligados a poder superar la Fase 2 y Fase 3 para asegurar esta suma.