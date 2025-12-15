Julio César Uribe se rindió ante dos futbolistas que jugarán el 2026 en Cristal: "Trabajo"

Luego de quedar como Perú 3 en la Copa Libertadores tras perder ante Cusco FC en los play-offs de la Liga 1, Sporting Cristal apunta hacia el 2026. Es por eso que Julio César Uribe, Director General de Fútbol, salió al frente para hablar sobre los próximos movimientos del club y, de paso, elogió a dos jugadores que renovaron con la celeste: Martín Távara y Rafael Lutiger.

Julio César Uribe se rindió ante Martín Távara y Rafael Lutiger de Sporting Cristal

En conversación con el programa 'Fútbol como cancha' de Radio Programas del Perú, Uribe fue consultado sobre la renovación de Lutiger y Távara, futbolistas que fueron muy criticados durante el año, pero que mejoraron su rendimiento hacia finales del año.

Para Julio César Uribe, los dos jugadores en mención han sido determinantes para que Sporting Cristal se recupere durante el 2025, por lo que su renovación está validada.

"En ningún momento han estado en tela de juicio. Son 2 jugadores que han hecho su trabajo como corresponde y no son las posiciones de las que tendrían que incrementarse la producción", mencionó el también conocido como 'Diamante'.

Julio César Uribe confirmó que Martín Távara y Rafael Lutiger renovarán con Sporting Cristal.

Las palabras de César Uribe indican que Martín Távara y Rafael Lutiger seguirán en Sporting Cristal a pesar del interés que tienen otros clubes en ficharlos. Anteriormente, se conoció que Alianza Lima y Universitario estuvieron atentos a los dos futbolistas rimenses.

Por el lado de Távara, el volante ha madurado mucho en su juego y en su pegada de larga distancia, por lo que sus goles han sido de gran ayuda cuando Cristal necesitaba anotar para salir adelante.

Mientras que Lutiger fue clave en la zaga defensiva de los del Rímac cuando se necesitaban ocupar plazas en la línea de defensa junto a Abram, Araujo y Sosa.