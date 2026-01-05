Pedro Aquino sorprendió y dio fuerte mensaje sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Espero que no..."

Este último fin de semana, Alianza Lima dio inicio a sus trabajos de pretemporada, esto con miras al inicio de la Liga 1 2026 y su estreno en la Copa Libertadores. Pedro Aquino, volante del elenco blanquiazul, habló sobre los trabajos a las órdenes de Pablo Guede.

La 'Roca' asegura que ya conocía al estratega argentino cuando ambos coincidieron en la Liga MX y aseguró que sus equipos siempre muestran buen fútbol, por lo que espera que esta figura se repita en la escuadra victoriana.

Video: Willax Deportes.

"Al profesor Guede ya tuve la ocasión de conocerlo en México y sé que sus equipos han jugado bien. Espero que no sea la excepción en Alianza Lima. Él viene con muchas ganas y entusiasmo, y creo que hará las cosas de la mejor manera", dijo el exvolante de la selección peruana para Willax Deportes.

Asimismo, Aquino aseguró que no haber mostrado su mejor nivel con Alianza Lima en 2025 fue por no haber tenido mucha actividad en el Santos Laguna y espera que esta campaña ya pueda llegar a estar en óptimas condiciones.

"Yo no venía jugando en México y no hice una buena pretemporada. Eso fue lo que, de alguna manera, me costó un poquito. Pero ahora, empezando de cero, creo que me irá de la mejor manera", agregó el mediocampista de 30 años.

Pedro Aquino: valor en el mercado

De acuerdo a las últimas actualizaciones de Transfermarkt, Pedro Aquino tiene un valor en el mercado de 1,2 millones de euros. Su mejor cotización la registró en 2021, cuando jugaba en el América y estaba tasado en 7,5 millones de euros.