Equipo campeón de Europa avanza por Maxloren Castro y ya inició conversaciones por su fichaje

El futuro de Maxloren Castro está fuera de Sporting Cristal y desde Europa lo ven con buenos ojos, tanto que ya han iniciado conversaciones con su entorno para concretar su fichaje.

Luis Blancas
Club importante de Europa busca fichar a Maxloren Castro y ya inició conversaciones con su entorno
Club importante de Europa busca fichar a Maxloren Castro y ya inició conversaciones con su entorno | Composición: Líbero
Sporting Cristal es uno de los clubes peruanos que más jugadores ha vendido al exterior, al contar con futbolistas con buena proyección y talento. Este es el caso de Maxloren Castro, canterano celeste, quien ha iniciado conversaciones con el Sporting de Lisboa para concretar su fichaje de cara al 2026.

Sporting de Lisboa desea fichar a Maxloren Castro y ya iniciaron conversaciones

El periodista Ernesto Jerónimo Macedo León de L1MAX reveló a través de sus redes sociales que el Sporting de Lisboa mantiene conversaciones con las personas encargadas del futuro de Castro.

sporting de lisboa maxloren castro

Sporting de Lisboa tiene interés en el fichaje de Maxloren Castro desde Sporting Cristal.

"Sporting de Lisboa tiene conversaciones con el entorno del extremo Maxloren Castro, quien tiene contrato hasta fines de 2026 con Sporting Cristal. Ha sido convocado a la selección absoluta por Jorge Fossati y Manuel Barreto", se puede leer en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Maxloren Castro ha demostrado a lo largo de las temporadas que es un jugador distinto por su buen juego y talento para gambetear y romper líneas. Esto ha llamado la atención de un club importante de Portugal, que ya ha tenido conversaciones con su representante.

maxloren castro sporting de lisboa

Sporting Lisboa quiere fichar a Maxloren Castro e inició conversaciones con su entorno.

Es importante mencionar que el extremo de Sporting Cristal tiene un contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que si Sporting de Lisboa desea ficharlo, necesitará pagar su carta pase, valorado en 1 millón de dólares.

Maxloren Castro en Sporting Cristal 2025

Durante la temporada 2025, Maxloren Castro ha jugado la Copa Libertadores, el Torneo Apertura y Clausura. A nivel internacional, participó en la fase de grupos, disputando los 4 duelos. En cuanto a nivel nacional, fue utilizado en 29 ocasiones y marcó dos goles.

