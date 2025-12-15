Sporting Cristal avanza con el fichaje de jugador que fue campeón en Brasil: "Falta la firma"

En busca de encontrar su mejor forma, Sporting Cristal quiere dejar la temporada 2025 atrás y empezar de nuevo el próximo año en busca de ser campeones de la Liga 1. En ese sentido, el equipo 'celeste' continúa avanzando para cerrar de una vez por todas las llegada de un talentoso jugador brasileño que llegaría a La Florida con el pase libre tras haber culminado el contrato con su club.

Tras no haber podido cumplir con el último objetivo del año que era conseguir el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores, la dirigencia de Sporting Cristal está enfocada en reforzar el plantel con jugadores que sean garantía de calidad. Desde Brasil y tras ayudado a su equipo a terminar entre los primeros lugares de la tabla, se confirmó que los 'rimenses' están cerca de cerrar el fichaje de un centrocampista.

Sporting Cristal avanza en el fichaje de campeón brasileño

El objetivo principal de Sporting Cristal es conseguir ser campeones de la Liga 1 2026 y teniendo en cuenta ello, se vienen anunciando la salida de jugadores que están fuera de los planes del entrenador. A la par, también se trabaja en la llegada de futbolistas del extranjero y nacionales. El nombre que más ilusiona a los celestes es el de Gabriel Santana Pinto, proveniente de Mirassol FC de Brasil.

El periodista Denilson Barrenechea señaló que el acuerdo de palabra está garantizado y todo está muy avanzado. "Gabriel Santana Pinto tiene un acuerdo de palabra con Sporting Cristal. Está todo muy avanzado para la llegada del volante brasileño a La Florida. Solo falta la firma para terminar de cerrar la operación", explicó.

Gabriel Santana Punto Mirassol es uno de los equipos viene de jugar en Mirassol FC, uno de los equipos más respetados del Brasileirao debido a que este 2025 jugó por primera vez en la primera división y logró terminar en la cuarta posición, solamente siendo superado por Flamengo, Palmeiras y Cruzeiro.

Mirassol FC pasó a la historia tras conseguir el título en la Serie D en el 2020 y la serie C en el 2022. Además, en el 2024 consiguió el subcampeonato en la Serie B y con ello logró su ascenso a la máxima categoría del fútbol brasileño. En su primer año, también consiguió una histórica clasificación a la Copa Libertadores.

¿En qué equipos jugó Gabriel Santana Pinto?

Gabriel Santana, de 35 años, pasó la mayor parte de su carrera en Brasil, pero también se destaca su salida al fútbol de Japón. Los equipos en los que jugó fueron: Bahía, Flamengo, Sport, Kashiwa Reysol, Coritiba, Centro Sportivo Alagoano y Mirassol FC. Su contrato con este último terminó a finales de la temporada 2025.