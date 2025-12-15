Sporting Cristal y los tres jugadores confirmados que no continuarán para la temporada 2026

Sporting Cristal se quedó con el cupo de Perú 3 para la próxima Copa Libertadores y tendrán que luchar para llegar a la fase de grupos de dicho certamen. Con ello, los 'celestes' saben de la importancia de crear un plantel competitivo para el torneo local y el internacional. En ese sentido, se confirmó quiénes serán los jugadores que no continuarán para la temporada 2026.

Al igual que otros equipos, Sporting Cristal buscará conseguir el campeonato del siguiente año y para ello será necesario realizar una renovación a los mejores jugadores del plantel, así como hacer refuerzos. Se habla de que el cuadro rimense estaría fichando a un delantero proveniente de Mirassol de Brasil.

Los 3 jugadores que no continuarán en el Sporting Cristal para el 2026

El periodista Denilson Barrenechea reveló a través de sus redes sociales que hasta el momento, tres destacados jugadores no continuarán en Sporting Cristal para la temporada 2026. La lista podría aumentar durante los próximos días, así como las novedades de la renovación de ciertos futbolistas y fichajes.

"Como ya lo habíamos adelantado, Nicolás Pasquini, Alejandro Duarte y Jhilmar Lora no van a continuar en Sporting Cristal", señaló a través de su cuenta de X. Cabe resaltar que el guardameta Duarte tendría como destino a Alianza Lima, pero el club blanquiazul todavía no hizo el anuncio oficial.

Sporting Cristal confirman los jugadores que no seguirán en el club.

Sporting Cristal cerró la temporada con una dura derrota ante Cusco FC que a pesar de haber sacado ventaja en el partido de Lima, no pudieron sostener el ritmo de los locales y un penal en el primer tiempo desencajó el planeamiento de Autuori.