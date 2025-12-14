Llegó a Sporting Cristal como fichaje de lujo, pero en este 2025 solo jugó dos partidos

No hay duda de que en Sporting Cristal habrá una purga tras como terminaron la temporada. El equipo celeste venció a Alianza Lima en los playoffs, pero no pudo hacerlo con Cusco FC y como premio consuelo tendrá que jugar la clasificación para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora mismo los hinchas de su club están 'explotando' en redes sociales.

PUEDES VER: Sporting Cristal y los posibles rivales que enfrentará en Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

No solo ponen en duda la continuidad del comando técnico de Paulo Autuori, sino también de varios jugadores. Uno de ellos es el delantero Luis Iberico, quién ingresó a falta de 15 minutos del final partido y cuando Sporting Cristal ya caía 2-0 ante Cusco FC. Muchos no lo saben, pero el ex Melgar recién disputó su segundo partido en la temporada.

Luis Iberico solo ha jugado dos partidos en el año con Sporting Cristal, pero no ha sido por bajo rendimiento. El problema era que estuvo lesionado y pasó por una etapa de recuperación. Realmente tuvo mala suerte, pues los celestes sufrieron mucho este año por el tema de la delantera. Con la salida de Martín Cauteruccio las cosas se agrandaron.

Luis Iberico solo ha jugado dos partidos en el año con Sporting Cristal

La lesión de Luis Iberico en Sporting Cristal

Aunque no han especificado exactamente que es lo que afectó al delantero de 27 años, pero todo indicaría que era un tema muscular. Había tenido que trabajar de manera seguida con un fisioteraputa y todo esto lo llevó a perderse cerca de 40 partidos con Sporting Cristal. Ahora que recibió el alta médica, seguro que luchará para quedarse y tener su revancha en 2026.

El contrato de Luis Iberico con Sporting Cristal

A pesar de su lesión, es uno de los mejores delanteros peruanos del medio y conoce muy bien como jugar la Liga 1. Si bien es una gran opción, su pasado con el tema de la lesión complica su continuidad. Lo único que lo podría salvar es el tema contractual, pues su contrato finaliza terminando la temporada 2026. El comando técnico que este a cargo de la próxima temporada tomará la decisión final.