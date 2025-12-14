- Hoy:
Benavente habló sin filtros y arremetió contra el arbitraje tras derrota de Cristal: "No puede..."
Cristian Benavente tomó la palabra luego de la derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC en los playoffs y no dudó en criticar en vivo al arbitraje de Bruno Pérez.
Sporting Cristal sufrió un duro golpe luego de caer por 2-1 ante Cusco FC en el marcador global de los playoffs de la Liga 1. Los rimenses llegaban con una ventaja de un gol en el marcador, pero terminaron cediendo en Cusco tras los goles de Colman y Facundo Callejo. Tras el pitazo final, Cristian Benavente salió al frente y no dudó en arremeter contra el arbitraje del partido de vuelta.
Cristian Benavente arremetió contra el arbitraje tras derrota de Sporting Cristal
Una vez se dio el pitazo final, el 'Chaval' declaró a ras de cancha para las cámaras de 'L1 MAX' y reveló su profundo pesar por la dura derrota que sufrieron en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. No obstante, no dudó en criticar públicamente al desempeño del árbitro Bruno Pérez.
El volante de Sporting Cristal señaló que la actuación del colegiado no deja bien parado al fútbol peruano y consideró que el arbitro quiso quedarse con el protagonismo del partidos. De igual forma, Benavente hizo especial hincapié en la larga demora que se generó cuando Bruno Pérez fue a revisar al VAR la expulsión de Pierre da Silva.
Video: L1 MAX
"Hicimos todo lo que pudimos, estoy orgulloso de mis compañeros. Un poco con la calentura, pero creo que si queremos mejorar la liga y el nivel del fútbol, un árbitro no puede ser más protagonista. Te lo digo, así como se lo he dicho a él (Bruno Pérez), no puede ser tan protagonista y tardar 3-4 minutos para una decisión", expresó el atacante.
Cristian Benavente mandó un mensaje a la hinchada de Sporting Cristal
Finalmente, el 'Chaval' manifestó su disconformidad por no haber podido conseguir su pase a la fase de grupos como Perú 2. En esa línea, señaló que están en deuda con los hinchas.
"Queríamos llegar a la fase de grupos directamente, pero no fue posible. Tenemos que enfocarnos en lo que viene, hemos terminado el año no como queríamos y eso es algo que le debemos al hincha", sentenció.
