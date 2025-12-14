Ex Santos de Brasil expresó su emoción tras dar el golpe firmando con Cusco FC: "Me motiva"

Cusco FC fue la gran sorpresa de la temporada, luego de clasificarse a la Copa Libertadores e incluso se mantuvo en la pelea por el título de la Liga 1. Con el objetivo de poder realizar una gran campaña en el 2026, su directiva viene cerrando grandes fichajes, siendo uno de ellos un exjugador de Santos de Brasil, quien sorprendió al revelar su emoción por firmar contrato.

Ex Santos de Brasil expresó su emoción tras firmar con Cusco FC

Conscientes de que deberán repetir un gran rendimiento y sobre todo destacar en la Libertadores, el cuadro imperial definió la llegada de Gabriel Carabajal, destacado volante que ha jugado en grandes clubes de Sudamérica y se destaca su paso por Santos de Brasil.

Precisamente, previo al inicio del partido ante Sporting Cristal, el argentino conversó con las cámaras de 'L1 MAX', donde fue consultado por su sentir tras haber firmado contrato con Cusco FC. Ante ello, el volante no dudó en expresar su enorme alegría y señaló que le agrada mucho la idea de juego del equipo.

"Muy contento, es un fútbol que me gusta, tengo los mejores recuerdos de los años que jugué en el Perú. Ya me voy adaptando de a pocos al club y a mis compañeros que me han recibido muy bien. He visto la idea de juego de Cusco FC y del técnico. A penas se dio la posibilidad de que podía salir para acá, me puse a ver más partidos. La verdad es que la idea me motiva y me gusta", expresó el atacante.

Por otra parte, el futbolista de 35 años señaló que se encuentra totalmente aclimatado a la altura de Cusco, ya que en el pasado también tuvo experiencias similares en México; además, reveló que ya se ha adaptado por completo al grupo.

"Con la altura me sienta bien, hace poco estuve jugando en un club de altura en México. El grupo me ha recibido fantástico y la idea me gusta. Mi adaptación ha sido bastante rápida", finalizó.

Gabriel Carabajal y su paso por Santos de Brasil

Gabriel Carabajal llegó a las filas de Santos de Brasil en 2022, luego de haber brillado en el fútbol argentino. No obstante, su paso por el cuadro brasileño no fue el mejor ya que no pudo consolidarse en el equipo y solo permaneció dos temporadas. Carabajal solo pudo disputar 12 partidos, donde logró marcar un gol.

Gabriel Carabajal ya ha jugado en el fútbol peruano

El volante argentino ya tuvo un paso por el balompié nacional, cuando llegó en calidad de cedido a la Universidad San Martín en 2015. Con el cuadro 'Santo' logró jugar 31 partidos y dejó una gran impresión.