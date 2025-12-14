Terminó contrato con Universitario y club rival de la Liga 1 2026 lo hace oficial: "En casa"

Universitario de Deportes es uno de los clubes que se caracteriza por la formación de jóvenes talentos. Sin embargo, por cosas del destino, algunos de ellos deciden ir por nuevos horizontes. Tal es el caso de José López, quien dejó el cuadro crema y este año fichó por el recién ascendido a la Liga 1 2026, CD Moquegua.

El extremo peruano terminó contrato con la 'U' a finales del 2024 y logró consolidar su carrera en el elenco sureño que participó en la Liga 2. Por ese motivo, la institución que será rival de los merengues en la Liga 1, anunció por todo lo alto la extención de su contrato para la próxima temporada.

"¡Pancho se queda en casa! José López, autor del tercer gol en casa que selló nuestro ascenso y encendió la fiesta moqueguana, renueva hasta el 2026 para seguir defendiendo estos colores con la misma entrega de siempre. Los sueños se construyen con quienes aparecen cuando más se les necesita y José es uno de ellos", señaló el club en su cuenta de Facebook.

¿Cómo le fue a José López con CD Moquegua este 2025?

El atacante nacional registró oficialmente 5 goles de un total de 25 partidos con la camiseta de 'La Fuerza del Sur'. Su participación fue clave sobretodo en los Playoffs de la Liga 2 2025. López dejó en claro su buen presente deportivo y apunta a seguir por ese camino el 2026.

José López y su etapa en Universitario de Deportes

'Panchito' López fue canterano de Universitario de Deportes. Debutó de forma profesional en octubre de 2022 ante Sport Huancayo, y luego ganó algunos minutos con la reserva del conjunto de Ate. Además, participó de otros torneos de menores como la Copa Federación y Sub-18.

¿En qué equipos ha jugado José López?