- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Rebagliati quedó rendido y elogió a extranjero que está cerca de firmar por Universitario: "Calidad"
El comentarista deportivo sorprendió al halagar el nivel de un extranjero que suena fuerte para llegar a Universitario para la temporada 2026. Conoce de quién se trata.
Universitario de Deportes deberá definir en estos días si se concreta la llegada del técnico español Javier Rabanal en reemplazo de Jorge Fossati. Como se recuerda, las negociaciones todavía no están cerradas, sin embargo, la opción está bien avanzada, por lo que todo hace indicar que se pondría el buzo crema el 2026.
PUEDES VER: Terminó contrato con Universitario y club rival de la Liga 1 2026 lo hace oficial: "En casa"
Rebagliati destacó a extranjero que está cerca de Universitario
Bajo ese contexto, en la reciente edición del programa 'Después de Todo' de Movistar Deportes, el comentarista deportivo Diego Rebagliati aseguró que Rabanal es un estratega de prestigio, y su eventual arribo a Ate sería de gran aporte para el equipo, considerando que los merengues se han caracterizado por utilizar línea de 3 en los últimos años.
Javier Rabanal está cerca de ser el nuevo DT de Universitario/Composición: GLR
"Lo de este español es un salto de calidad sin duda, después hay que ver cómo se adapta al plantel, si mantiene lo de jugar 3 atrás, porque en Independiente del Valle juega 4-1-4-1, la 'U' tiene para jugar hoy en día de las 2 maneras", manifestó el ex Sporting Cristal.
(Video: Movistar Deportes)
Javier Rabanal y los títulos que ganó en su carrera como DT
Siendo segundo entrenador de PSV Eindhoven, Rabanal consiguió el título de la Copa y Supercopa de los Países Bajos en los años 2022-2023. Así también, hace poco viene de levantar el trofeo de campeón de la Serie A de Ecuador con el 'Matagigantes'.
Precisamente, este 2025, el ex Leyi Academy de China, hizo historia en el ámbito internacional ya que IDV avanzó hasta las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.
Independiente del Valle anunció la salida de Javier Rabanal
El último sábado, Independiente del Valle emitió un comunicado oficial en sus redes sociales donde informó que el DT Javier Rabanal no continuará al mando del primer equipo para la temporada 2026. Esta situación, generó mayor expectativa en la hinchada de Universitario, pues todo hace indicar que se aproxima a tienda crema. Horas claves.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90