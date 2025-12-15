Rebagliati quedó rendido y elogió a extranjero que está cerca de firmar por Universitario: "Calidad"

0
El comentarista deportivo sorprendió al halagar el nivel de un extranjero que suena fuerte para llegar a Universitario para la temporada 2026. Conoce de quién se trata.

Diego Rebagliati se rindió ante fichaje extranjero que se acerca a Universitario
Diego Rebagliati se rindió ante fichaje extranjero que se acerca a Universitario | Movistar Deportes/Composición: Líbero
Universitario de Deportes deberá definir en estos días si se concreta la llegada del técnico español Javier Rabanal en reemplazo de Jorge Fossati. Como se recuerda, las negociaciones todavía no están cerradas, sin embargo, la opción está bien avanzada, por lo que todo hace indicar que se pondría el buzo crema el 2026.

Rebagliati destacó a extranjero que está cerca de Universitario

Bajo ese contexto, en la reciente edición del programa 'Después de Todo' de Movistar Deportes, el comentarista deportivo Diego Rebagliati aseguró que Rabanal es un estratega de prestigio, y su eventual arribo a Ate sería de gran aporte para el equipo, considerando que los merengues se han caracterizado por utilizar línea de 3 en los últimos años.

Javier Rabanal

Javier Rabanal está cerca de ser el nuevo DT de Universitario/Composición: GLR

"Lo de este español es un salto de calidad sin duda, después hay que ver cómo se adapta al plantel, si mantiene lo de jugar 3 atrás, porque en Independiente del Valle juega 4-1-4-1, la 'U' tiene para jugar hoy en día de las 2 maneras", manifestó el ex Sporting Cristal.

(Video: Movistar Deportes)

Javier Rabanal y los títulos que ganó en su carrera como DT

Siendo segundo entrenador de PSV Eindhoven, Rabanal consiguió el título de la Copa y Supercopa de los Países Bajos en los años 2022-2023. Así también, hace poco viene de levantar el trofeo de campeón de la Serie A de Ecuador con el 'Matagigantes'.

Precisamente, este 2025, el ex Leyi Academy de China, hizo historia en el ámbito internacional ya que IDV avanzó hasta las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.

Independiente del Valle anunció la salida de Javier Rabanal

El último sábado, Independiente del Valle emitió un comunicado oficial en sus redes sociales donde informó que el DT Javier Rabanal no continuará al mando del primer equipo para la temporada 2026. Esta situación, generó mayor expectativa en la hinchada de Universitario, pues todo hace indicar que se aproxima a tienda crema. Horas claves.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

