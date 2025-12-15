Rebagliati quedó rendido y elogió a extranjero que está cerca de firmar por Universitario: "Calidad"

Universitario de Deportes deberá definir en estos días si se concreta la llegada del técnico español Javier Rabanal en reemplazo de Jorge Fossati. Como se recuerda, las negociaciones todavía no están cerradas, sin embargo, la opción está bien avanzada, por lo que todo hace indicar que se pondría el buzo crema el 2026.

Rebagliati destacó a extranjero que está cerca de Universitario

Bajo ese contexto, en la reciente edición del programa 'Después de Todo' de Movistar Deportes, el comentarista deportivo Diego Rebagliati aseguró que Rabanal es un estratega de prestigio, y su eventual arribo a Ate sería de gran aporte para el equipo, considerando que los merengues se han caracterizado por utilizar línea de 3 en los últimos años.

Javier Rabanal está cerca de ser el nuevo DT de Universitario/Composición: GLR

"Lo de este español es un salto de calidad sin duda, después hay que ver cómo se adapta al plantel, si mantiene lo de jugar 3 atrás, porque en Independiente del Valle juega 4-1-4-1, la 'U' tiene para jugar hoy en día de las 2 maneras", manifestó el ex Sporting Cristal.

(Video: Movistar Deportes)

Javier Rabanal y los títulos que ganó en su carrera como DT

Siendo segundo entrenador de PSV Eindhoven, Rabanal consiguió el título de la Copa y Supercopa de los Países Bajos en los años 2022-2023. Así también, hace poco viene de levantar el trofeo de campeón de la Serie A de Ecuador con el 'Matagigantes'.

Precisamente, este 2025, el ex Leyi Academy de China, hizo historia en el ámbito internacional ya que IDV avanzó hasta las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.

Independiente del Valle anunció la salida de Javier Rabanal

El último sábado, Independiente del Valle emitió un comunicado oficial en sus redes sociales donde informó que el DT Javier Rabanal no continuará al mando del primer equipo para la temporada 2026. Esta situación, generó mayor expectativa en la hinchada de Universitario, pues todo hace indicar que se aproxima a tienda crema. Horas claves.