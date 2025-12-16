'Puma' Carranza destacó a fichaje que será anunciado en Universitario: "Llegará a un equipo grande"

La llegada de Javier Rabanal a Universitario de Deportes es un hecho. El ex Independiente del Valle tomará el mando del elenco estudiantil para la próxima temporada, luego de ser campeón con el 'Matagigantes' por la Serie A de Ecuador. En ese contexto, el ídolo de la 'U', José Luis Carranza emitió un firme pronunciamiento.

'Puma' Carranza elogió a fichaje que será anunciado en Universitario

Durante el programa de Youtube 'La Interna', el popular 'Puma' señaló que el exfutbolista de nacionalidad española tiene un perfil de prestigio al venir desde el Viejo Continente; además, sostuvo que Rabanal será fundamental para que se pueda garantizar una continuidad rumbo al tetracampeonato de la Liga 1 2026.

Javier Rabanal es el elegido para ser el DT de Universitario el 2026/Composición: GLR

"Es un técnico extranjero que va a abrir mucho el panorama. Es una diferencia traer alguien de Europa. Llegará a un equipo grande porque quieras o no, Independiente del Valle no lo era", manifestó Carranza.

Por consiguiente, el referente de la institución merengue deslizó la chance de que el argentino Fabián Bustos ya no vuelva en el futuro a Ate, teniendo en cuenta la forma en cómo dejó a la 'U' en abril de la actual temporada.

"Yo te digo algo, Fabián Bustos ya no llega a Universitario. No solo hoy, sino más adelante, ¿por qué? Porque se fue cuando estaba encaminado, ahora se fue Fossati, después quién más. Mañana campeona otra vez y se va, entonces no es. Soy sincero y no creo que venga Bustos", acotó.

Javier Rabanal será oficializado en Universitario para el 2026

En el programa 'L1 Radio' el periodista Gustavo Peralta reveló el día en el que puede ser anunciado el DT Javier Rabanal por por parte del club. "Después de la fecha que le resta en Ecuador con Independiente del Valle, ya el lunes a lo mucho si no es el mismo día (domingo 21 de diciembre), seguramente será anunciado Javier Rabanal en Universitario de Deportes", precisó.