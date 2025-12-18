Jugador confirmó si volverá a Universitario para 2026 y sorprende a hinchas: "Ya me desvinculé..."

Universitario de Deportes empezó con la planificación de la temporada 2026, un año donde el club apunta a ganar el tetracampeonato de la Liga 1 y hacer una destacada campaña en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En tal sentido, ahora un futbolista que acaba de dejar a su equipo dio la sorpresa al señalar que por ahora no contempla su vuelta a tienda crema.

Jugador confirmó si volverá a Universitario para la temporada 2026

Alfonso Barco, acaba de desvincularse de Emelec de Ecuador, y en medio de ello, surgieron algunas especulaciones respecto a un posible retorno a Ate. Bajo ese escenario, durante la última conferencia de prensa que brindó previo al amistoso internacional entre Perú vs Bolivia, el popular 'Fonchi' aclaró que actualmente no es posible debido al cargo que ocupa su padre en la institución.

Alfonso Barco dejó Emelec a fines de la temporada 2025/Foto: X

Como se recuerda, Álvaro Barco tiene el rol de director deportivo de Universitario de Deportes, razón por la cual, el propio futbolista fue claro al expresar que ve un futuro en el exterior.

"Fueron seis meses complicados. Ya me desvinculé de club (Emelec). Por ahora, estoy evaluando algunas cosas, pero me gustaría seguir creciendo en el extranjero. Al estar mi papá (Álvaro Barco) dentro del club, creo que no es un tema muy ético para él y, sobre todo, para mí. Fue muy diferente el tema de la San Martín. Es más favorable poder seguir creciendo en el extranjero", sostuvo el volante de 24 años.

(Video: Best Cable Sports)

Números de Alfonso Barco en Emelec esta temporada

Tras su llegada al 'Bombillo' a mediados de temporada, el mediocampista nacional obtuvo una importante regularidad al registrar 25 partidos oficiales, por la LigaPro Serie A de Ecuador y la Copa Ecuador. Además, 'Fonchi' tuvo la oportunidad de marcar hasta en 2 ocasiones, y sumar un promedio de 1487 minutos con el conjunto guayaquileño.

¿En qué clubes ha jugado Alfonso Barco?