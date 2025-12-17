0

Universitario quiere dar el golpe con el fichaje de experimentado delantero: "Confirmado"

Universitario de Deportes sorprende a sus hinchas con destacado delantero extranjero para luchar por el tetracampeonato y la Copa Libertadores.

Erickson Acuña
Universitario de Deportes y un importante refuerzo para el 2026.
Universitario de Deportes y un importante refuerzo para el 2026.
Con el tricampeonato en el bolsillo, Universitario ya planifica la temporada 2026 donde luchará por conseguir el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores. En ese sentido, prioriza el mercado de pases con las renovaciones, fichajes y salidas, buscando al delantero extranjero ideal.

Precisamente, se conoció que el cuadro crema ya negocia con un atacante de talla internacional para reforzar la delantera y acompañar a Álex Valera y el ’Tunche’ Rivera. Cabe mencionar que los hinchas cremas no quedaron conformes con los últimas contrataciones en esta zona.

Universitario y su delantero extranjero para la temporada 2026

Emanuel Herrera, Diego Dorregaray y Diego Churín fueron algunos de los delanteros que llegaron a Ate en las tres últimas campañas, pero no pudieron cumplir con las expectativas. Aunque su entrega en la cancha no era discutida, la poca eficacia que tuvieron comenzó a impacientar a los hinchas cremas. 

“Confirmado: El argentino Michael Hoyos negocia con Universitario de Deportes. Ojo que no es la única opción”, 

Michael Hoyos

Michael Hoyos en la mira de Universitario de Deportes

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

