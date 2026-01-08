- Hoy:
Atentos al horario de verano 2026: cuándo cambia la hora en Florida, ¿se adelanta o se atrasa el reloj el domingo?
En Florida, particularmente en Miami, el horario de verano de 2026 genera interés, ya que adelantar el reloj una hora puede afectar las actividades cotidianas.
El horario de verano vuelve a generar dudas entre millones de personas en Estados Unidos, especialmente en Florida, donde ciudades como Miami sienten su impacto directo en las rutinas laborales, escolares y de viaje. Con la llegada de 2026, muchos residentes y visitantes se preguntan cuándo se realiza el cambio de hora, si el reloj se adelanta o se atrasa y si existe la posibilidad de que este sistema se vuelva permanente.
¿Cuándo cambia el horario de verano en Florida?
En Florida, al igual que en la mayor parte de Estados Unidos, el horario de verano de 2026 comenzará el domingo 8 de marzo de 2026. El cambio se realiza durante la madrugada, cuando el reloj marca las 2:00 a. m., momento en el que se ajusta automáticamente al nuevo horario.
Este calendario está establecido a nivel federal y es administrado por el U.S. Department of Transportation (DOT), la entidad oficial encargada de regular el horario de verano en Estados Unidos, incluyendo Florida y otras regiones del país.
El horario de verano se mantendrá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando finaliza y se regresa al horario estándar.
¿El domingo se adelanta o se atrasa el reloj por el cambio de hora?
Cuando inicia el horario de verano en Florida, el reloj se adelanta una hora. Es decir, a las 2:00 a. m. se pasa directamente a las 3:00 a. m., lo que provoca la pérdida de una hora de sueño esa noche.
Este ajuste permite que haya más horas de luz natural por la tarde, algo especialmente notorio en zonas como Miami, donde el verano y el turismo tienen un peso importante en la economía local. Sin embargo, también implica un periodo de adaptación para muchas personas, sobre todo durante los primeros días.
En noviembre, al terminar el horario de verano, el reloj se atrasa una hora.
¿El horario de verano será permanente en Estados Unidos en 2026?
Aunque en los últimos años se han presentado propuestas para hacer permanente el horario de verano en Estados Unidos, en 2026 no habrá cambios en la ley federal vigente. Esto significa que Florida seguirá aplicando el sistema actual de cambio de hora en marzo y noviembre.
Proyectos como el Sunshine Protection Act han sido debatidos en el Congreso, pero hasta el momento no han sido aprobados por ambas cámaras ni promulgados como ley. Por ello, el horario de verano continúa siendo estacional y obligatorio a nivel nacional, con excepción de estados como Hawái y gran parte de Arizona.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales para conocer cualquier modificación futura en la normativa.
