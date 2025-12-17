0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Talavera por la Copa del Rey
EN VIVO
Flamengo vs PSG por la final de Copa Intercontinental

Javier Rabanal y las 2 incorporaciones que llegarán a Universitario para el 2026: ¿Quiénes son?

¡Sorpresivo! El técnico español Javier Rabanal no llegará solo a Universitario pues junto a él, también se sumarán 2 importantes refuerzos extranjeros a tienda crema.

Solange Banchon
Javier Rabanal llegará a Universitario con 2 flamantes refuerzos para el 2026
Javier Rabanal llegará a Universitario con 2 flamantes refuerzos para el 2026 | LIBERO
COMPARTIR

Universitario de Deportes comenzará la era Javier Rabanal. A falta de oficialización, la institución crema definió al ex Independiente del Valle como su flamante estratega, quien tendrá el objetivo de pelear por el tetracampeonato de la Liga 1 y avanzar lo más lejos posible en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Puma Carranza elogió a próximo fichaje de Universitario para el 2026

PUEDES VER: 'Puma' Carranza destacó a fichaje que será anunciado en Universitario: "Llegará a un equipo grande"

Javier Rabanal y las 2 incorporaciones que llegarán a Universitario el 2026

Evidentemente, Rabanal vendrá a Ate acompañado de un renovado comando técnico. En ese sentido, se conoció que Santiago Lemus (Asistente Técnico) y Sergi López (Preparador físico) serán parte de su grupo de trabajo de confianza.

A la par, existe la posibilidad de que más adelante pueda sumarse un nuevo asistente peruano, acorde a su metodología, la cual esta basada en una sólida defensa y posesión de balón.

Tanto Lemus, y López, estuvieron junto a Javier Rabanal durante su reciente paso en el 'Matagigantes' donde se consagró como campeón de la Serie A de Ecuador. En una entrevista pasada, el entrenador europeo señaló que Lemus es una pieza elemental en su CT, además, resaltó su calidad profesional.

Javier Rabanal

Javier Rabanal y su comando técnico en Universitario para el 2026

"Él sabe que cosas me tienen que llegar y cuáles no para que no me sature. Cuida de todo el staff, cuida de todos los jugadores, me va avisando de cosas que va viendo y tiene una habilidad especial para el tema humano", declaró el nuevo técnico de la 'U'.

Cabe recordar que, Universitario se encuentra a la espera de que Rabanal dirija su último partido oficial con Independiente del Valle este domingo contra Barcelona SC por la fase regular de la Serie A de Ecuador. Luego de ello, la institución estudiantil podrá hacer su oficialización por todo lo alto en sus redes sociales.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Javier Rabanal y las 2 incorporaciones que llegarán a Universitario para el 2026: ¿Quiénes son?

  2. Acaba de ser presentando en Alianza Lima, pero tomó la decisión de dejar el país

  3. Jayo y su fuerte mensaje sobre Luis Ramos tras reemplazar a Barcos en Alianza: "Es un…"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano