Javier Rabanal y las 2 incorporaciones que llegarán a Universitario para el 2026: ¿Quiénes son?

Universitario de Deportes comenzará la era Javier Rabanal. A falta de oficialización, la institución crema definió al ex Independiente del Valle como su flamante estratega, quien tendrá el objetivo de pelear por el tetracampeonato de la Liga 1 y avanzar lo más lejos posible en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Javier Rabanal y las 2 incorporaciones que llegarán a Universitario el 2026

Evidentemente, Rabanal vendrá a Ate acompañado de un renovado comando técnico. En ese sentido, se conoció que Santiago Lemus (Asistente Técnico) y Sergi López (Preparador físico) serán parte de su grupo de trabajo de confianza.

A la par, existe la posibilidad de que más adelante pueda sumarse un nuevo asistente peruano, acorde a su metodología, la cual esta basada en una sólida defensa y posesión de balón.

Tanto Lemus, y López, estuvieron junto a Javier Rabanal durante su reciente paso en el 'Matagigantes' donde se consagró como campeón de la Serie A de Ecuador. En una entrevista pasada, el entrenador europeo señaló que Lemus es una pieza elemental en su CT, además, resaltó su calidad profesional.

Javier Rabanal y su comando técnico en Universitario para el 2026

"Él sabe que cosas me tienen que llegar y cuáles no para que no me sature. Cuida de todo el staff, cuida de todos los jugadores, me va avisando de cosas que va viendo y tiene una habilidad especial para el tema humano", declaró el nuevo técnico de la 'U'.

Cabe recordar que, Universitario se encuentra a la espera de que Rabanal dirija su último partido oficial con Independiente del Valle este domingo contra Barcelona SC por la fase regular de la Serie A de Ecuador. Luego de ello, la institución estudiantil podrá hacer su oficialización por todo lo alto en sus redes sociales.