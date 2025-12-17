- Hoy:
Javier Rabanal y las 2 incorporaciones que llegarán a Universitario para el 2026: ¿Quiénes son?
¡Sorpresivo! El técnico español Javier Rabanal no llegará solo a Universitario pues junto a él, también se sumarán 2 importantes refuerzos extranjeros a tienda crema.
Universitario de Deportes comenzará la era Javier Rabanal. A falta de oficialización, la institución crema definió al ex Independiente del Valle como su flamante estratega, quien tendrá el objetivo de pelear por el tetracampeonato de la Liga 1 y avanzar lo más lejos posible en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.
PUEDES VER: 'Puma' Carranza destacó a fichaje que será anunciado en Universitario: "Llegará a un equipo grande"
Javier Rabanal y las 2 incorporaciones que llegarán a Universitario el 2026
Evidentemente, Rabanal vendrá a Ate acompañado de un renovado comando técnico. En ese sentido, se conoció que Santiago Lemus (Asistente Técnico) y Sergi López (Preparador físico) serán parte de su grupo de trabajo de confianza.
A la par, existe la posibilidad de que más adelante pueda sumarse un nuevo asistente peruano, acorde a su metodología, la cual esta basada en una sólida defensa y posesión de balón.
Tanto Lemus, y López, estuvieron junto a Javier Rabanal durante su reciente paso en el 'Matagigantes' donde se consagró como campeón de la Serie A de Ecuador. En una entrevista pasada, el entrenador europeo señaló que Lemus es una pieza elemental en su CT, además, resaltó su calidad profesional.
Javier Rabanal y su comando técnico en Universitario para el 2026
"Él sabe que cosas me tienen que llegar y cuáles no para que no me sature. Cuida de todo el staff, cuida de todos los jugadores, me va avisando de cosas que va viendo y tiene una habilidad especial para el tema humano", declaró el nuevo técnico de la 'U'.
Cabe recordar que, Universitario se encuentra a la espera de que Rabanal dirija su último partido oficial con Independiente del Valle este domingo contra Barcelona SC por la fase regular de la Serie A de Ecuador. Luego de ello, la institución estudiantil podrá hacer su oficialización por todo lo alto en sus redes sociales.
