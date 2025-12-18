Fossati mandó fuerte mensaje a Universitario y calificó a Velazco, administrador del club: "Es..."

Se acabó la temporada 2025 con Universitario de Deportes como tricampeón de la Liga 1, esto de la mano de Jorge Fossati. Sin embargo, una vez culminado el año la 'U' decidió no contar más con el estratega uruguayo y ahora él salió a contar qué sucedió. Además, le dejó un fuerte mensaje al administrador, Franco Velazco, y a todo el club en general.

Como sabemos, el entrenador estuvo en dos etapas con los cremas, alzando los títulos del 2023 y 2025, por lo que se ganó el cariño de todos los aficionados. No obstante, pese al afecto que le tienen, muchas veces fue criticado por no hacer los cambios necesarios durante algunos partidos y por ello la directiva decidió buscar un nuevo prospecto para el banquillo: Javier Rabanal.

Centrándonos en Jorge Fossati, el director técnico indicó que tanto Jean Ferrari como Franco Velazco son buenas personas y acepta la decisión que tomó el último en cuestión. Asimismo, reveló que su objetivo era permanecer un tiempo más en Universitario de Deportes y que pese a no seguir en la institución deportiva siempre tendrá los mejores deseos para todos sus integrantes y la hinchada.

"A mi me también me hubiera gustado seguir, pero no hay nadie imprescindible. Lo único que pido es que sigan apoyando al grupo maravilloso que tienen y al técnico que venga. Acá lo importante no es Velazco o Fossati, es Universitario. Que le vaya bien al club", indicó el 'Nonno' para el programa En Pared de TV Perú.

Jorge Fossati salió campeón con Universitario.

¿Por qué se fue Jorge Fossati de Universitario?

"Ellos entienden que deben cambiar. Un desgaste institucional, así me explicó Velazco. Eso no transforma a uno de los administradores en malas personas. Lo que tomaron la decisión de mi salida fueron los administradores. Parece que nadie se dio cuenta de que ellos son una nueva administración", confesó Jorge Fossati.