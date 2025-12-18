- Hoy:
Jorge Fossati desmiente rumores y reveló el motivo de su salida de Universitario: "Ellos..."
Jorge Fossati rompió su silencio y reveló el verdadero motivo de su salida de Universitario de Deportes e involucra a la administración liderada por Franco Velazco.
Jorge Fossati fue anunciado como no siendo más el técnico de Universitario de Deportes, tras haber logrado el tricampeonato en el fútbol. Sin embargo, los verdaderos motivos de su salida eran solo rumores a voces. Por eso, decidió hablar y contar su verdad, implicando a Franco Velazco, administrador merengue.
"Ellos entienden que deben cambiar. Un desgaste institucional, así me explicó Velasco. Eso no transforma a uno de los administradores en malas personas. Lo que tomó la decisión fueron los administradores. Parece que nadie se dio cuenta de que ellos son una nueva administración", confesó.
Noticia en desarrollo...
