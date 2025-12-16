Filtran la firme postura de los jugadores de Universitario tras llegada de Rabanal: "Nos parece..."

¡Habemus DT! El español Javier Rabanal es el elegido para ponerse el buzo de Universitario de Deportes de cara a la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, durante las últimas horas filtraron la postura que tuvieron los futbolistas del equipo crema, al conocerse que el ex Independiente del Valle será el flamante reemplazo del uruguayo Jorge Fossati.

¿Cuál es la postura de los jugadores de Universitario tras la llegada de Javier Rabanal?

Durante la reciente edición del programa 'Hablemos de MAX' el periodista Gustavo Peralta reveló que en un primer momento la administración del elenco merengue se comunicó con integrantes del plantel para conocer su posición respecto al entrenador que podría llegar a tomar las riendas del plantel, luego de la salida del 'Nono'.

En consecuencia, ciertos futbolistas expresaron su postura de volver a contar con el argentino Fabián Bustos, sin embargo, también reconocieron que debido a su profesionalismo tendrán un compromiso con el nuevo comando técnico, el cual, como es de conocimiento contará con Javier Rabanal desde el 2026.

Javier Rabanal será el flamante DT de Universitario el 2026/Composición: GLR

"Tampoco es que los jugadores han levantado el teléfono y han dicho: 'Franco, no qué vas a traer al español, tráeme a Fabián Bustos que lo conozco', no ha sido así. Lo que sucedió es que gente de la administración llamó a algunos jugadores a consultarle sobre sus sensaciones de cara a lo que viene y algunos jugadores que decían, bueno nosotros nos parece que Fabián Bustos era por una continuidad, pero como profesionales que son aceptan lo que la administración y la dirección deportiva decidan", sostuvo.

"Y hay una coincidencia de hace tiempo, entre Álvaro Barco y Franco Velazco entre que sea Rabanal el técnico de la 'U'. Rabanal es el elegido, va a terminar definiendo un detalle en las próximas horas y va a ser oficializado pronto como técnico de la 'U'", agregó Gustavo Peralta.

De esta forma, el estratega de 46 años tendrá la dura tarea de luchar por el tetracampeonato nacional de la Liga 1 2026 con los cremas, además, otro de sus objetivos será superar los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia hasta donde llegó el equipo en la actual edición del torneo Conmebol. La trayectoria y profesionalismo del ex IDV ilusionan a la hinchada.