Javier Rabanal es el nuevo DT de Universitario en busca del 'tetra' y la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes decidió que Javier Rabanal sea su entrenador para la temporada 2026. Según explicó Gustavo Peralta en L1 MAX, resta detalles para que el DT español pueda estampar su firma con el conjunto crema.

Tras la salida de Jorge Fossati, la directiva de Universitario decidió apostar por Rabanal como su nuevo DT. El reto para el ex entrenador de IDV es lograr el 'tetracampeonato' de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores 2026.

Como se sabe, Javier Rabanal ya se desvinculó con IDV y solo le resta un partido para dejar el conjunto ecuatoriano. "Luego de las conversaciones mantenidas y de mutuo acuerdo, se ha decidido dar por concluida la relación", expresó Independiente del Valle.

Javier Rabanal es conocido por la formación que tuvo donde en cada uno de los equipos que tuvo a cargo supo darles buenos resultados. Una de sus experiencias más destacadas es haber sido asistente del destacado Van Nistelrooy en el PSV y en el 2024 asumió la filial de Independiente del Valle.

¿Quién es Javier Rabanal y cómo juegan sus equipos?

Javier Rabanal dirigió 56 partidos en la presente temporada, de los cuales pudo conseguir 30 victorias, 17 empates y 9 derrotas. Los números de Independiente del Valle son de 102 goles a favor y 358 en contra.

La estrategia de Rabanal llevó al equipo de IDV a volver a ganar terreno en todas las competiciones. Llegó hasta los cuartos de final de la Copa Ecuador y consiguió clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Además, llegó a ser campeón en Ecuador con varias fechas de anticipación.

Equipos que ha dirigido Javier Rabanal

La etapa como entrenador de Javier Rabanal empezó justamente en Independiente del Valle y en su primera experiencia como DT logró un título con IDV, cuartos de final de la Copa Ecuador, clasificar a fase de grupos en la Copa Libertadores y la semifinales de la Copa Sudamericana