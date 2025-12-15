0
Javier Rabanal será el nuevo DT de Universitario

Universitario busca dar el golpe con el fichaje de delantero de nivel internacional: "Es..."

Universitario ya definió que Javier Rabanal será su DT para el 2026, ahora buscan dar el golpe con el fichaje de delantero de nivel internacional.

Jesús Yupanqui
Universitario quiere dar el golpe con el fichaje de delantero de talla internacional.
Universitario quiere dar el golpe con el fichaje de delantero de talla internacional. | FOTO: Universitario
Universitario de Deportes eligió a Javier Rabanal como su nuevo entrenador para la temporada 2026. Con ello, ahora el cuadro crema busca cerrar los refuerzos. Uno de los puntos, donde la 'U' incorporará jugadores, es en el ataque.

Histórico club de la Liga 1 lanzó una oferta a Rodrigo Ureña, jugador de Universitario.

PUEDES VER: Club grande de la Liga 1 lanzó importante oferta a Rodrigo Ureña: "Le hizo saber que lo quiere"

Gustavo Peralta contó en L1 MAX que Álvaro Barco y Javer Rabanal coinciden en el delantero que debe llegar a Universitario para afrontar la Liga 1 2026 y fase de grupos de la Copa Liberadores.

"Barco y Rabanal coinciden en el próximo '9' de la 'U'. Es un nombre importante", contó el comunicador en el programa. Indicó que en las próximas horas se conocerá detalles sobre el delantero.

Tras lograr el tricampeonato de la Liga 1, Universitario anunció la salida de Diego Churín, delantero que llegó el 2025 y no cumplió con las expectativas de los hinchas.

De esa manera, los cremas liberaron un cupo de extranjero y en la ofensiva. La idea es contratar un atacante que pueda acompañar a Álex Valera y le permita al club dar el salto de calidad.

¿Cuántos cupos de extranjeros habrá en la liga 1 2026 Perú?

Cada club que integra la Liga 1 2026 podrá incluir a seis jugadores extranjeros en su plantel. Además, tendrán la oportunidad de sumar un séptimo durante el torneo, siempre que no cuenten con ningún futbolista nacionalizado.

Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

