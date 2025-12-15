0
Javier Rabanal será el nuevo DT de Universitario

Club grande de la Liga 1 lanzó importante oferta a Rodrigo Ureña: "Le hizo saber que lo quiere"

Informaron que un club grande de la Liga 1 lanzó importante oferta a Rodrigo Ureña, figura de Universitario. ¿Qué decisión tomó el volante chileno? Te contamos.

Jesús Yupanqui
Histórico club de la Liga 1 lanzó una oferta a Rodrigo Ureña, jugador de Universitario.
Histórico club de la Liga 1 lanzó una oferta a Rodrigo Ureña, jugador de Universitario. | FOTO: Universitario
El mercado de pases en Universitario está que sorprende a sus hinchas. Si bien los cremas aún no oficializan a una incorporación, los movimientos no paran y de su plantel que logró el tricampeonato hay bajas significativas.

Rodrigo Ureña es pretendido por Millonarios. Desde Colombia aseguran que el volante chileno se encuentra motivado por afrontar este reto deportivo y resta detalles para concretar su incorporación.

Sin embargo, Millonarios no es el único club que quiere al 'pitbull'. En L1 MAX, Gustavo Peralta, contó que un club grande le lanzó una importante oferta al volante chileno.

El comunicador contó que este club grande le hizo saber al chileno que está en sus planes. Para, Peralta, Ureña no aceptará la propuesta porque su intención es jugar en Colombia.

"Un club grande llamó a Ureña, en los últimos días, en las últimas horas también. Le ofreció una oferta bastante importante. No solo en lo económico, también en el tiempo. Este club grande le hizo saber que lo quiere. Pero, yo creo que no se va a terminar yendo, será jugador de Millonarios", señaló Gustavo Peralta.

¿Qué club peruano lanzó una oferta a Rodrigo Ureña?

Cuando, Ana Lucía Rodríguez le preguntó a Gustavo Peralta si Alianza Lima es el equipo que se contactó con Ureña, el comunicador evitó responder y solo indicó que es un "club grande de la Liga 1".

En los próximos días se conocerá el futuro de Rodrigo Ureña. El volante tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026, pero cuenta con cláusula de salida de 600 mil dólares.

