Cantoro no se midió y dio fuerte comentario sobre el posible fichaje de Ureña a Alianza: "Creo..."

Rodrigo Ureña tuvo una destacada temporada jugando en Universitario de Deportes en el año 2025. Por esta razón, varios clubes mostraron interés en el centrocampista chileno. Entre los más concretos se encuentran Millonarios y, recientemente, se ha sumado Alianza Lima. Posteriormente, Mauro Cantoro, exjugador emblemático del equipo crema, emitió un comentario contundente sobre esta transferencia que podría generar revuelo en el mercado futbolístico peruano.

Mauro Cantoro dio rotundo comentario sobre el posible fichaje de Rodrigo Ureña a Alianza Lima

Cantoro utilizó su programa 'Desmarcados' para oponerse al posible fichaje de Rodrigo Ureña a Alianza Lima, ya que siente que es innecesario, ya que no encontrará la gloria ni el dinero en el clásico rival de Universitario.

"Lo creo demasiado inteligente a Ureña como para ir de Universitario a Alianza. ¿Para qué iría? ¿Para buscar gloria? ¿Por dinero? Si quiere que le mejoren su contrato, debe sentarse con la dirigencia de la 'U', que seguramente va a querer que se quede. Sería meterse en un lío innecesario. Alianza en estos momentos se está reconstruyendo", manifestó.

Para el exdelantero que salió tricampeón con Universitario, la llegada de Ureña a Alianza sería un paso en falso para el chileno, ya que el cuadro blanquiazul se encuentra en plena ejecución de su plan rumbo al 2026 y aún no ha consolidado un equipo base para competir en la Copa Libertadores ni en la Liga 1.

Alianza Lima quiere fichar a Rodrigo Ureña

Según informó el periodista Mauricio Loret de Mola, Alianza Lima está interesado en fichar a Rodrigo Ureña, por lo que desde el entorno del volante así se lo afirmaron. "Alianza Lima también lo pretende. Lo tengo validado con el núcleo de futbolistas, por más que en Alianza lo desmienten", reveló en D'enganche.

Si bien es cierto, Alianza está interesado en Ureña, el centrocampista está muy cerca de cerrar su fichaje con Millonarios de Colombia, dejando a Universitario más de medio millón de dólares como ganancia.